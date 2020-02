En los Oscar, 'The Cave' tiene como objetivo proporcionar esperanza a Siria

Filmada entre 2012 y 2018, muestra una instalación médica subterránea en el este de Ghouta durante los constantes bombardeos de las fuerzas del gobierno sirio y sus aliados rusos,

Por: AP 09:00 AM / 05/02/2020

El hogar es una noción complicada para Feras Fayyad, el director del documental sirio nominado al Oscar "The Cave". Se cree que su casa familiar en Siria fue tomada hace unas semanas como ruso del presidente Bashar al-Assad fuerzas respaldadas se apoderaron del área. Su familia vive en una vivienda temporal cerca de la frontera turca. Durante varios años, Fayyad ha estado viviendo en el exilio en Copenhague.

Después de una larga lucha para obtener una visa para asistir a los Premios de la Academia del domingo que incluyó un gran apoyo de la comunidad cinematográfica, Fayyad finalmente llegó la semana pasada a Los Ángeles. Estar entre los cineastas y amigos que hizo a través de sus dos películas nominadas al Oscar, dijo Fayyad, ha sido un alivio. Incluso un poco como estar en casa.



"No hay nada más difícil que perder su hogar, nada más difícil que perder todo a su alrededor", dijo Fayyad en una entrevista por teléfono. "Pero hay algo que me da esperanzas de poder hablar sobre esto y llamar más la atención sobre esta situación y recordarle al pueblo sirio: todavía somos humanos, todavía tenemos un sueño, todavía creemos en la justicia". Por este pequeño momento, me encantaría que 'The Cave' traiga esperanza a mi país y a mi gente ”.

"The Cave", el seguimiento de Fayyad a este "The Last Man in Aleppo" nominado al Oscar (que lo convirtió en el primer cineasta sirio nominado a un Oscar) es una de las cinco películas nominadas al mejor documental en los Premios de la Academia de este domingo. Filmada entre 2012 y 2018, muestra una instalación médica subterránea en el este de Ghouta durante los constantes bombardeos de las fuerzas del gobierno sirio y sus aliados rusos. El hospital carece de gran parte de lo que necesita, incluidos anestésicos y alimentos, y el flujo entrante de heridos y muertos, muchos de ellos niños, es incesante. Un olor a cloro llena el aire después de un ataque químico.

El hospital fue administrado por la Dra. Amani Ballour, una joven entrenada como pediatra, que se quedó para salvar tantas vidas como pudo. "Se llevaron la luz", entona en la película. "Estamos viviendo en la oscuridad". Ballour era la única mujer que dirigía un hospital en Siria; incluso mientras atiende a los heridos, también combate la misoginia profundamente arraigada.

“Cuando era joven, nadie intentó decirme que tenía derechos, que puedo ser algo importante. Todas las personas a mi alrededor dijeron: 'Te casarás y tendrás hijos' ”, dijo Ballour en una entrevista por teléfono. "Quería cambiar esta imagen, decirles a las chicas jóvenes que tienes derechos, que puedes ser muy importante, que no eres diferente a los chicos".

Al igual que Fayyad, Ballour viene a los Oscar de una vida en el exilio. Huyó de Siria en 2018 después de que el hospital fuera alcanzado y trasladado a Turquía. Ella está solicitando asilo en Canadá. El año pasado, Estados Unidos retiró abruptamente las fuerzas de Siria, una retirada que provocó una rara reprimenda bipartidista del Congreso. La administración del presidente Donald Trump ha reducido la cantidad de refugiados que aceptará de Siria.

La guerra civil de nueve años en Siria ha sido llamada la mayor crisis humanitaria del mundo. Desde diciembre, el gobierno sirio se ha convertido en el último bastión rebelde del país en el norte de Siria. Después de los más de 6 millones de refugiados ya causados por la guerra, las Naciones Unidas dijeron el lunes que medio millón más han sido desplazados desde el 1 de diciembre, el 80% de ellos mujeres y niños.

Sería difícil imaginar un lugar más triste que el hospital de "The Cave". Pero sería igualmente difícil imaginar una figura más inspiradora que Ballour.

"Quería llevar toda la lucha contra la tristeza, la depresión, la muerte, los ataques diarios al hospital, donde podemos ver a las personas más valientes y a una mujer que lucha por hacer un espacio para la esperanza", dice Fayyad . "Somos dueños de la narrativa aquí, completamente, con orgullo".

Fayyad y Ballour vienen a los Premios de la Academia con una misión personal para pedir justicia en Siria y señalar a sus compatriotas que no todo es inútil.