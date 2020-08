Eminem "aterrorizado" por si Mariah Carey habla en su libro de su vida sexual

Ambos mantuvieron una corta relación en 2001. Los rumores dicen que nunca llegaron al encuentro íntimo porque el rapero no pudo hacerlo.

Por: Agencias 02:08 PM / 05/08/2020

Dos pesos pesados del mundo del espectáculo: Eminem y Mariah Carey, sostuvieron una relación hace 20 años. Duró apenas unos seis meses, pero acaparó gran atención mediática a comienzos de siglo.

Las cosas no terminaron de la mejor manera en aquel 2001 en el que ambos se habían mostrado tan enamorados. El rapero estadounidense llegó a dar a demostrar lo mal que habían terminado su romance criticando a Carey en su momento e incluso dedicándole indirectamente el tema de The Warning. No se imaginaba Eminem que quizás en un futuro todo ello podría volverse en su contra.

La siempre querida Mariah Carey en los últimos meses está dedicándose casi plenamente al lanzamiento de su próximo libro, The Meaning of Mariah Carey.

En él, se espera que la cantante norteamericana haga un repaso de toda su vida y existe la posibilidad de que haga referencia en una de las páginas a su breve relación con Eminem y a lo mal que terminó su historia.

El portal Tikitakas, citando informes de prensa, reveló que el rapero está "aterrorizado" ante la posibilidad de que su expareja revele los detalles más íntimos de su relación, especialmente aquellos relacionados con su vida sexual confirmando o no si son ciertos los rumores que durante tantos años ha rodeado a ambos sobre si nunca llegaron a tener relaciones sexuales porque Eminem no pudo hacerlo.

Muchos conocidos de ambos han revelado durante estos años que su relación era "una relación muy tóxica".

De hecho, según ha revelado una fuente al portal Us Weekly, "Eminem sabe que Mariah Carey va a decir cosas muy negativas sobre él. Está estresado porque va a decir que fue malo en la cama o que fue un amante egoísta porque siempre fue muy inseguro al respecto".

Aún queda un tiempo para que este libro de Mariah Carey vea la luz -el próximo 29 de septiembre- aunque lo cierto es que ya ha generado bastante expectación, siendo este sólo uno de los muchos capítulos que ha tenido la cantante en su vida.