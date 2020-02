Elton John cancela espectáculos mientras lucha contra la neumonía

El artista pidió disculpas a sus fanáticos y dijo estar "increíblemente decepcionado".

Por: AP 09:25 AM / 19/02/2020

Elton John canceló sus dos shows restantes en Nueva Zelanda el martes 18-F por la noche mientras seguía sufriendo de un ataque de neumonía.

Los espectáculos han sido reprogramados para el próximo año. A principios de esta semana, John necesitaba interrumpir una actuación en Auckland después de perder la voz y necesitar ayuda médica en el escenario.

John dijo en un comunicado el martes 18-F que estaba "increíblemente decepcionado" y envió sus más sinceras disculpas a sus fanáticos. Dijo que en esta etapa, está planeando tocar en sus shows programados en Australia, que es a donde se dirige su gira de despedida.

Los videoclips publicados en línea por los fanáticos en la presentación del domingo por la noche mostraron a John llorando cuando le dijo a la multitud que no podía continuar. El cantante de 72 años dijo que tenía neumonía al caminar y fue asistido fuera del escenario.

Los promotores de la gira Chugg Entertainment inicialmente dijeron que John se estaba recuperando y que la gira continuaría según lo planeado, además de retrasar la próxima presentación de Nueva Zelanda entre un día y el miércoles.

Pero el martes por la noche, los promotores publicaron otra declaración.

"A pesar de los mejores esfuerzos de un intérprete que nunca quiere decepcionar a sus fanáticos, tras más consultas de médicos y especialistas, esta noche se decidió que las dos actuaciones restantes de Sir Elton John en el Mt Smart Stadium, Auckland, se reprogramarán para el viernes 15 y Sábado 16 de enero de 2021 ”, dijo.

John dijo que volvería.

“Siempre quiero poder dar el 100% y me temo que, en este momento, no puedo hacerlo. Estoy agradecido por el amor y la lealtad que me han mostrado y no puedo esperar a volver en enero del próximo año para realizar mis shows finales en Nueva Zelanda ”, dijo en su declaración.

Los conciertos fueron parte de la gira de John's Farewell Yellow Brick Road. Después de los espectáculos de Nueva Zelanda, John tiene programada siete presentaciones en Australia antes de viajar a los Estados Unidos y Canadá.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo el lunes que vio el programa acortado de John y que se reunió con él durante unos cinco minutos antes de que comenzara a tocar.

"Se notaba que no se sentía bien y dijo que no se sentía bien", dijo Ardern. "Así que creo que se podía ver eso en el escenario anoche, lo que creo que es solo un crédito a su compromiso con sus fanáticos".

John le había dicho a la multitud que estaba enfermo, pero que no quería perderse el espectáculo, según el New Zealand Herald. Se desplomó en un taburete y requirió atención médica después de realizar "Someone Saved My Life Tonight", pero se recuperó y continuó jugando. Más tarde, cuando intentó cantar "Daniel", dijo que se dio cuenta de que no le quedaba voz y fue escoltado fuera del escenario.



John acababa de regresar a Nueva Zelanda después de actuar en los Premios de la Academia en Los Ángeles. Ganó un Oscar a la mejor canción original por su tema musical para la película "Rocketman".

Según la Clínica Mayo, la neumonía al caminar es un término informal para una forma más leve de neumonía que no es lo suficientemente grave como para requerir hospitalización o reposo en cama. Afecta el tracto respiratorio y con mayor frecuencia es causada por bacterias.