Ellen Page revela que es transexual y se presenta como Elliot Page

"Soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot", aseguró el artista en una carta a través de Twitter.

Por: Agencias 01:22 PM / 01/12/2020

La ahora exactriz conocida como Ellen Page, protagonista de cintas como Juno (por la cual recibió una nominación al Oscar) y de series como The Umbrella Academy, publicó una extensa carta en Twitter para anunciar que es transexual y que se presenta ante el mundo como Elliot Page.

El intérprete ha dejado patente en su misiva que está muy orgulloso de su identidad de género y de la valentía que le ha llevado a mostrarse en público tal como es.

"Hola, amigos. Quiero compartir con ustedes que soy trans, que mis pronombres son él/ellos y que mi nombre es Elliot. Me siento muy afortunado de poder estar escribiendo esto, de estar aquí hoy, de haber llegado a este momento de mi vida", rezan las primeras líneas del texto que ha publicado en su cuenta de Twitter.



El artista canadiense, de 33 años y quien está casado desde 2018 con Emma Portner, también aprovechó su publicación para dar las gracias a las personas que le han apoyado desde que iniciara este proceso.

Page protagonizó en 2007 "Juno", junto con Michael Cera.

Atribuyó a sus mejores amigos y familiares el hecho de haberse sentido tan reconfortado a la hora de llevar a cabo el imprescindible proceso de autoexploración que ha conducido a su nueva realidad.

"Siento una abrumadora gratitud por la gente tan increíble que me ha respaldado a lo largo de todo este camino. No puedo expresar con palabras cómo de extraordinario se siente poder apreciarse a uno mismo tal como es, buscar mi autenticidad y quererme de verdad", escribió Page, quien también actuó en X-Men: Days of Future Past.

"He recibido una inspiración continua de la comunidad trans. Gracias a todos por su valentía, generosidad y arduo trabajo en lo que respecta a construir un mundo más inclusivo y bondadoso para todos", agregó.

"A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y el hilo de la violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor", concluyó Page.