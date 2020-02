Ela Velden, ya en Netflix y Univisión, va ahora a Amazon con "El Juego de las llaves"

La actriz mexicana reveló los desafíos de interpretar a roles tan diferentes como los que ha hecho en esa serie.

Por: EFE 08:03 AM / 05/02/2020

La actriz mexicana Ela Velden confirmó su retorno a la segunda temporada de "El juego de las llaves" y en una entrevista con Efe reveló los desafíos y placeres de interpretar a roles tan diferentes como los que ha hecho en esa serie de Amazon, "Diablero" de Netflix y la nueva versión de "Rubí", en Univision.



"Estoy muy emocionada de continuar con el reto que fue Siena. Va a ser muy interesante”, indicó la actriz de 27 años.



La intérprete da vida desde la primera temporada de esa serie --protagonizada por Maite Perroni y Sebastián Zurita-- a una joven arriesgada sexualmente, quien desata una serie de conflictos en tres matrimonios para participar en un juego de intercambio de parejas.



"No sabemos qué va a pasar (en la segunda temporada)", reconoció eso sí.



"Tengo muchas ganas de ponerme a leer y ver qué tienen para nosotros ahora", dijo.



Este personaje, que llamó mucho la atención no solo por su libertad sexual sino porque le tocó hacer intensas escenas de cama con Zurita, su cuñado en la vida real, es muy distinto a la de Carla/Fernanda de "Rubí" y a Lupe en la segunda temporada de "Diablero".



"Son productos diferentes, que contribuyen mucho a mi crecimiento profesional", indicó Velden, quien decidió participar en "ese tipo de proyectos, que son cortos, con varias cámaras y que apuestan a seguir hacer creciendo a la televisión".



Además representan personajes interesantes y mucho más complejos que los que llegó a hacer en las tradicionales telenovelas mexicanas, donde comenzó su carrera, que incluyen "Gossip Girl Acapulco" (2013) y "Muchacha italiana viene a casarse" (2014).



Un papel que ha disfrutado muchísimo es el de Carla/Fernanda en "Rubí".



"Me encanta ese personaje, pues es el que desata toda la historia de 'Rubí'", indicó. El rol no existía en la versión original de la telenovela, protagonizada por Bárbara Mori y en la actual el papel de la malvada Rubí está a cargo de Camila Sodi.



"Ella lo que quiere es sentirse amada", indicó Velden, pero el desafío fue particularmente complicado porque "en el set nuestras escenas con Camila eran todo el tiempo sentadas y el transmitir tantas emociones sin moverse mucho, con puro texto y con puras miradas definitivamente es un reto actoral".



Por el contrario, "en el 'Juego de las llaves' el personaje que se mueve y se ríe y brinca. Es un personaje con mucho movimiento", dice.



Pero, además, aplaude los proyectos que mantienen a la televisión atractiva.



"No me gustaría que se acabe la televisión. Fue allí donde crecí y la quiero. Es triste que estemos llegando un punto donde nos quedamos solamente viendo el celular y las plataformas de 'streaming'", dijo.



Otro papel que la ha tocado muchísimo fue su participación en la segunda temporada de "Diablero", la serie mexicana en Netflix.



"Es un personaje es una brujita, que se mete en la mente de otras personas. Creo que ha sido de mis mejores proyectos", indicó, pues además de estar en el género de fantasía, se sintió totalmente arropada por la producción.



Esas experiencias la tienen muy entusiasmada de "que se hagan cosas en México de esa calidad. Me motiva a mí como actriz", añadió. Antes pensaba que para hacer papeles así tendría que mudarse a Estados Unidos.



"El hecho de que se hagan cosas en México, que no estamos limitados a un solo género, que muchas ganas de crecer nosotros como país en el mundo, que queremos hacer las cosas bien, me enorgullece muchísimo y me emociona", afirmó.



Sin embargo, Velden no se ha limitado a la televisión. En abril se estrena su película "Veintiañera divorciada y fantástica", donde comparte créditos con Paulina Gotto y Vadhir Derbez y una comedia romántica que tiene "ansias" de que la gente la vea.