El teatro en vivo puede ser el último en volver a subir el telón

Broadway se pone creativo esperando el regreso de las obras teatrales.

Por: Reuters 01:04 PM / 06/05/2020

La televisión mantiene distancia, las audiencias cinematográficas pueden usar mascarillas, pero una actuación de teatro como Romeo y Julieta necesita actores besándose y luchando contra enemigos frente a personas reales.

El teatro, en especial los musicales a gran escala y los dramas románticos de Broadway y el West End de Londres, enfrentan desafíos únicos para regresar durante la pandemia de coronavirus, incluso cuando los confinamientos comiencen a aliviarse en todo el mundo.

El teatro en vivo, costoso, arriesgado y que involucra a decenas de personas detrás del escenario y en las áreas donde está la audiencia, puede ser el último en volver a subir el telón, dicen productores y actores, e incluso entonces no será lo mismo por algún tiempo.

“Estamos viviendo historias de la vida real en tiempo real, en espacios reducidos, a veces en escenarios pequeños, a veces con mucha gente y descubrir cómo hacer ese trabajo en la era del Covid-19 es el desafío que enfrentamos”, dijo Mary McColl, directora ejecutiva del sindicato de actores Equity de Estados Unidos.

“Cuando lloramos, hay lágrimas, a veces nuestras narices gotean. A veces cuando cantamos o estamos gritando, escupimos y eso llega a otros actores o podría aterrizar en el pozo de la orquesta. Y eso lo hacemos ocho veces por semana”, agregó.

Los teatros de Broadway bajaron el telón a mediados de marzo y el West End de Londres unos días después. Casi nadie espera que reabran cuando el período actual de confinamiento termine el 7 y el 28 de junio, respectivamente.

“Estamos muy vinculados a las medidas de distanciamiento social. Mientras estén vigentes, un retorno general al teatro y al teatro musical en particular parece bastante imposible”, dijo Jessica Koravos, presidenta del Grupo Really Useful de Andrew Lloyd Webber.

Un sondeo de Reuters/Ipsos en abril halló que solo el 27% de los encuestados irían a ver una obra de teatro una vez que las salas abran, mientras que el 51% dijo que el teatro en vivo no debería reanudarse hasta que haya una vacuna disponible.