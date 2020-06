El racismo es la pandemia de EE UU: George Clooney

El actor afirmó: "Las palabras 'No puedo respirar' quedarán grabadas para siempre en nuestras mentes". "No necesitamos líderes que aviven el odio y la violencia (...)".

Por: EFE 03:07 PM / 03/06/2020

George Clooney ha incendiado las redes sociales tras publicar un artículo en el diario Daily Beast en el que asegura que el racismo es "la pandemia de Estados Unidos" y anima a sus compatriotas a ejercer su derecho de voto para cambiar esta situación.



Un problema que "nos infecta a todos" y para el que "tras 400 años de lucha todavía hay que encontrar una vacuna", destaca el actor en un texto con el que entra de lleno en el debate sobre el racismo en Estados Unidos, escenario de numerosas protestas y manifestaciones en la mayoría de sus estados tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Mineápolis (EE UU.) el pasado 25 de mayo.



Las palabras de Clooney, que no solo reflexiona sobre la situación racial actual sino que recuerda hechos similares que se han producido en la historia de Estados Unidos, se han hecho virales en Twitter, donde se ha convertido en una de las tendencias del día



"¿Estamos en 1992 y acabamos de escuchar a un jurado decirnos que los policías blancos que vimos cientos de veces golpeando a Rodney King no eran culpables de sus crímenes obvios?", se pregunta el actor.



"¿O es 2014 cuando Eric Garner fue ejecutado por vender cigarrillos por un policía blanco que lo estranguló mientras lo veíamos?", insiste Clooney antes de escribir: "Las palabras 'No puedo respirar' quedarán grabadas para siempre en nuestras mentes".



El ganador de dos Óscar y protagonista de películas como Ocean’s Eleven (2001) o Gravity (2013) apunta también que no sabe cuándo acabarán estas protestas, aunque espera que en ellas nadie más "sea asesinado".



"La ira y la frustración que vemos una vez más en nuestras calles es solo un recordatorio de lo poco que hemos crecido como país desde nuestro pecado original de la esclavitud", asegura.



Y añade: "El hecho de que ya no estemos comprando y vendiendo otros seres humanos no es una insignia de honor. Necesitamos un cambio sistemático en nuestra aplicación de la ley y en nuestro sistema de justicia penal. Necesitamos políticos y políticas que reflejen la equidad básica para todos sus ciudadanos por igual".



Según Clooney, el racismo sigue siendo un problema en Estados Unidos, agravado en esta ocasión por la reacción del presidente Donald Trump, que la semana pasada dijo que "cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos", y este martes amenazaba con desplegar el ejército para "sofocar" las protestas.



Por ello, el actor anima a los estadounidenses a cambiar esta situación el próximo 3 de noviembre cuando se celebren las elecciones a la Presidencia.



"No necesitamos líderes que aviven el odio y la violencia como si la idea de disparar a los saqueadores pudiera ser algo menos que un mensaje controvertido- reivindicó-. Solo hay una forma en este país de lograr un cambio duradero: votar", concluye.