El príncipe Carlos admite que tuvo "suerte" con el coronavirus

Por: EFE 08:37 PM / 04/06/2020

El príncipe Carlos, heredero de la corona británica, ha admitido que no sufrió mucho y tuvo "suerte" cuando dio positivo en covid-19 al principio de la pandemia del coronavirus en el Reino Unido en marzo.



El príncipe de Gales, de 71 años, tuvo que aislarse siete días en su residencia de Birkhall, en Escocia, tras dar positivo, pero sus síntomas fueron leves, según comentó anoche a la cadena Sky News.



"En mi caso tuve bastante suerte (...) y puedo entender mucho lo que otras personas han pasado" con el coronavirus, subrayó el hijo mayor de la reina Isabel II, y expresó su solidaridad con todos aquellos que han perdido a seres queridos a causa del virus.



Para el heredero de la corona, esta crisis hace necesario que el mundo preste más atención a la naturaleza.



"Antes de esto, la naturaleza había sido empujada a las periferias, la explotamos y excavamos y cortamos todo como si no hubiera mañana, como si no importase", agregó el príncipe, gran defensor de la naturaleza ante la crisis climática.



"Cuanto más erosionamos el mundo natural -dijo-, más destruimos la biodiversidad, más nos exponemos a este tipo de peligro".



Según los últimos datos oficiales, la cifra de muertes por covid-19 en el Reino Unido fue ayer de 359, hasta un total de 39.728 desde que comenzó la pandemia.