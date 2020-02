El éxito de 'To All the Boys' pone a las estrellas en el radar de Hollywood

El elenco ya completó la filmación del tercer capítulo de la franquicia.

El lanzamiento en 2018 de la comedia romántica para adolescentes de Netflix "To All the Boys I'm Loved Before" cambió la vida de sus estrellas, Lana Condor y Noah Centineo, al ponerlas en el radar de Hollywood.

"La gente me está tomando más en serio", dijo Condor, un vietnamita estadounidense de 22 años. “Siento que puedo ocupar mucho más espacio y realmente aprecio mucho ser parte de la conversación de representación. Eso es algo que me apasiona tanto ”.

Y Centineo, de 23 años, se ha convertido en un protagonista. Él protagonizará como He-Man en "Masters of the Universe", que saldrá en 2021.

Una secuela, "To All the Boys: PS I Still Love You", ahora se reproduce en Netflix. En él, Condor y Centineo repiten sus papeles como Lara Jean y Peter, quienes se embarcan en un verdadero romance después de enamorarse en la primera película.



La primera película presentó a Lara Jean, una adolescente coreana estadounidense cuya hermana menor envía por correo un alijo de cartas de amor ocultas a antiguos enamoramientos que nunca fueron destinados a ser leídos. Para enmascarar su vergüenza, Lara Jean finge un romance con uno de esos destinatarios, Peter, que busca poner celosa a su ex novia. Las cosas se complican cuando la pareja se enamora. En la secuela, aparece otro destinatario de carta de amor (Jordan Fisher). "To All the Boys" está adaptado de una trilogía de libros para adultos jóvenes de Jenny Han.

"Cuando hicimos la primera película, ni siquiera sabíamos si alguien la vería", dijo Condor. “Netflix aún no lo había comprado y era como, 'Oh, me encanta la película. Me encanta la historia, pero espero que la gente vea esto ''.

Centineo se apresura a admitir que aprendió que no todo es fácil cuando te vuelves famoso.

"Es difícil no estar agradecido cuando has hecho algo que te ha dado tanto acceso a tantos creadores y profesionales increíbles", dijo.

"Hay días en que creo que soy un fraude y soy un asco y soy superficial (improperio) y tengo ataques de ansiedad", dijo Centineo. "Pero, me gusta pensar que ... la valentía es que a pesar de tener miedo de hacer algo, todavía tienes el coraje de hacerlo de todos modos".

Condor dice que estaba "en negación" en su último día de filmación, y se atragantó al hablar sobre lo que el papel de Lara Jean ha significado para ella.

"Lara Jean ha sido una gran parte de mi vida y solo han pasado dos años, pero he pasado mucho tiempo con ella", dijo Condor, con la voz quebrada. "Ella me ha dado tantas oportunidades por las que estoy tan agradecida y el cierre de ese capítulo fue muy difícil para mí".

Centineo dice que no fue triste para él alejarse porque su despedida fue solo para el personaje, no para sus compañeros de reparto.

“Puse todo lo que pude en este personaje y en esta película y en todo este proyecto, las tres películas, y formamos una familia y creo que tuvimos éxito a nivel personal al crear mucha conexión. Así que cuando terminó todo estuvo bien. No me arrepiento de nada. No sentí que no hice algo. No sentí que podría haber hecho algo mejor ".

Han dice que la experiencia de darle vida a sus libros ha sido tan emocionante que ahora está escribiendo guiones y quiere presentar personajes más diversos.

"Las personas a menudo piensan en historias sobre personajes no blancos como un nicho o que las personas no podrán relacionarse con ellos por cualquier razón y hay muchas maneras diferentes de ser una niña estadounidense, ser una adolescente".

"To All the Boys" es lo opuesto a lo que está sucediendo ahora, dijo Condor. El mundo es rígido y aterrador, pero "esta película es suave y dulce y gentil y amable".