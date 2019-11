El drama que vive J. Balvin, los datos en ¡OMG! Full Entertainment

El drama que vive J. Balvin: la depresión

Fama, dinero, popularidad. El éxito le sonríe a J. Balvin, quizás uno de los reguetoneros de mayor influencia a escala mundial. Consagrado en el mercado latino mundial y reconocido en el mercado angloparlante. Pero, vive un drama que lo tiene entre la espada y la pared: la depresión. J. Balvin ha preocupado por la reciente delgadez ennla que ha aparecido en recientes fotos. Sin embargo, el famoso cantante ha hecho una muy valiente declaración, en la que se refirió a una situación que viven muchas personas en silencio: los problemas de salud mental.

“Gracias a todos !!! Ansiedad y depresión son una realidad”, dijo en un post en su cuenta de Instagram que acompañaba a una foto en la que se le ve la cara cubierta hasta la mitad por un sombrero y los ojos medio cerrados. “Tal vez hace parte de misión en la tierra hablar de cosas que pocos aceptan y simplemente aceptar que soy humano como todos”, añadió Balvin, reconociendo que pasa por un momento difícil en cuanto a su estado anímico.

Gloria Estefan nominada al Salón de Fama de los Compositores

La artista cubano-estadounidense Gloria Estefan fue nominada para recibir un lugar en el prestigioso Salón de Fama de los Compositores (Songwriter’s Hall of Fame en ingles).

Están nominadas varias mujeres para el año que viene y Gloria Estefan sería la primera mujer latina incorporada al Salón de la Fama de los Compositores. La ceremonia anual que se llevará a cabo el 11 de junio de 2020 en Nueva York.



La voz de Shirley Martins conquista Miami



Hoy por hoy Shirley Martins conquista corazones con su voz, es imagen en diversas promocionales y su aparición en las ondas hertzianas en el Sur de la Florida, de manera promocional ha arrancado suspiros y elogios de los radioescuchas. Recientemente acaba de ser parte de una gran campaña de micros informativos para Lo mejor de Miami Management, una firma líder especializada en Bienes Raíces, en el sur de la Florida.



Operación Pacífico es la nueva serie de Telemundo



La cadena de televisión Telemundo está preparando su nueva serie llamada Operación Pacífico, donde actuarán como parte del elenco estelar a Majida Issa y Johanna Fadul, Jorge Enrique Abello y Mark Tacher, quien comparte roles una vez más con su esposa, Cynthia Alesco. Se suman al elenco de esta serie reconocidos actores como Julio Bracho ("El Chema") y Christian Tappan ("La Reina del Sur"), entre otros.



Christian Bettelli se crece en la cinematografía

La pasión por las artes, el cine, el video y todo lo que engloba esta rama dentro del mundo del entretenimiento es lo que le apaciona a Christian Bettelli, un venezolano que sube como la espuma como filmmaker. Bettelli es un fanático del nuevo arte y formas ecológicas de expresión a través de diferentes tipos de disciplinas como la fotografía, la música e incluso la agricultura. Es un punto de referencia como “filmmaker” en Venezuela y poco a poco ha escaldo posiciones en el mercado digital no sólo en América Latina, también en el viejo continente. Es experto como piloto de drones, hoy por hoy una herramienta del cine de vanguardia. Un creativo nato, y operador de cámara drone, se ha caracterizado por llevar a cabo proyectos de gran envergadura, que han recibido grandes reconocimientos, no sólo de la industria especializada sino de su fanaticada. Ejemplo comprobando es que ha sido operador de cámara Drone para la ABC Good Morning America. Premios y Reconocimientos no se han hecho esperar para reconocer su talento y habilidad especial para lograr el éxito en su campo como Premio Tacarigua de Oro, realizado en Miami y su sede en Venezuela, además, del premio Tocando la Fama y sin olvidar su responsabilidad social en pro de los niños y niñas con cáncer, como ejemplo de apoyo y sensibilidad social.

