El director René Sampaio dice que el cine "no es una prioridad" en Brasil

Sampaio estrenó mundialmente en el festival de Miami "Eduardo & Monica", una historia de amor, que se basa en la canción con ese mismo nombre del famoso cantautor Renato Russo.

Por: EFE 05:55 PM / 09/03/2020

El director brasileño René Sampaio, quien ha presentado en el Miami Film Festival su película Eduardo & Monica, aseguró que, pese a la gran cantidad de dinero que aporta esta industria en su país, el cine "no es una prioridad" en Brasil.



"Se están produciendo muchos cambios ahora mismo y la industria del cine no es una prioridad, y creo que esto es un error porque el cine brasileño es muy fuerte y se merece que lo cuiden, sin importar quién esté en el Gobierno", señaló a Efe el director.





Sampaio dijo que por el momento la libertad de expresión "no está restringida", pero teme que en el "futuro próximo" se llegue a una situación en la que sí lo esté.



Para evitarlo, es necesario que la burocracia se "limite" y que haya un "aumento en la financiación" del género al que se le han puesto numerosos impedimentos para que florezca.





Sampaio estrenó mundialmente en el festival de Miami este domingo "Eduardo & Monica", una historia de amor "profunda e universal", que se basa en la canción con ese mismo nombre del famoso cantante y compositor brasileño Renato Russo.



"Decidí cuando tenía catorce años que adaptaría Brazilian Western cuando me convirtiera en director, y esta era la segunda canción con la que siempre soñé en hacer una adaptación", explicó Sampaio.



El Miami Film Festival, que comenzó el pasado fin de semana y se extenderá hasta el próximo 15 de marzo, y ofrece una panorámica de la industria cinematográfica de más de cuarenta países y unos 300 artistas y productores de todo el mundo.



El director, que también ha realizado otros filmes como Sinistro o Impuros, señaló que el hecho de que la película en coreano Parásito se llevara el Oscar a la mejor película ha supuesto “un cambio en la industria”.



"Las barreras del idioma se han roto y creo que ahora la gente está más abierta que nunca a películas internacionales que no están en inglés", declaró el director, que presentó su filme en portugués.



Aunque este sea un proceso de "larga duración", las nuevas tecnologías han permitido "llegar a más a gente" y el público se "stá acostumbrando a ver películas en otro idioma".



Festivales como el de Miami son "fundamentales"para captar la atención del mercado estadounidense y traspasar fronteras para mostrar el trabajo de Brasil y “conectar con otros países”.



“Un festival como ete, especialmente en Miami, es una gran oportunidad porque esta es la entrada principal del cine iberoamericano a los Estados Unidos”, aseveró.



Eduardo & Monica es la segunda entrega de la trilogía sobre las canciones de Russo que el director espera crear -la primera fue Brazilian Western- y la presentará en los próximos meses al menos en otros dos festivales de cine en EE.UU. antes de su estreno comercial en Brasil el 11 de junio, el día dedicado al amor en ese país.



La película la protagoniza la brasileña Alice Braga, que saltó a la fama por su actuación en " I Am Legend" en la que actuó con Will Smith, y Gabriel Leone, y cuenta la relación amorosa “con la que cualquiera se puede sentir identificado” entre un joven adolescente y una mujer que estudia un doctorado.



Sampaio, que filmó la película en ocho semanas, tuvo que “establecer una conexión muy intensa” en un espacio de tiempo muy reducido.



Con este filme se adentra en un género de las películas románticas que “está poco explotado” en Brasil.



Sin embargo, lo hace con una particularidad ya que, a diferencia de muchos otros filmes que utilizan la banda sonora y la música, en "Eduardo & Monica" "la música es la historia y un personaje más".