El actor Arturo Peniche se separa tras 38 años de matrimonio

"Me di cuenta de que le estorbo…”, dijo el mexicano, protagonista de María Mercedes y muchas otras telenovelas.

Por: Agencias 10:56 AM / 22/09/2020

Arturo Peniche reveló que la pandemia del coronavirus no solo se llevó a amigos cercanos y familiares, sino también su matrimonio de 38 años.

El actor mexicano explicó que el tiempo que vivió alejado de su esposa Gabriela Ortiz y de Ciudad de México para no contagiarse generó un malestar en su pareja, a pesar de que –aseguró– siempre estuvo pendiente de los suyos desde la distancia.

“Estuve al tanto de todos desde mi punto de vista como tengo que estar a través de un cristal y encapsulado yo también porque creo que también me tengo que cuidar, me gusta la vida y bueno pues ella —su esposa— cree que no hice nada y ya estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un chingón en todo”, contó en una entrevista en el programa de televisión mexicano En casa de Mara, y que publicó People en Español.

Peniche dijo que no ve a Ortiz desde hace más de un mes y que si bien le “duele a madres”, su pareja ya no lo quiere como antes.

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras… ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y tengo ganas de seguir… la amo muchísimo, pero ya me di cuenta de que le estorbo…”, dijo de la madre de sus hijos Brandon y Khiabet. “La amo tanto que prefiero quitarme”.

Señaló que en los últimos meses la pandemia se le llevó familiares y amigos, por lo que ha vivido momentos de estrés y ansiedad que le impedían dormir y lo llevaban a llorar en las noches.

El actor mexicano, protagonista de telenovelas memorables como María Mercedes, Amor en silencio, La indomable y muchas otras, aclaró que no piensa divorciarse porque no quiere “fracasos” en su vida.