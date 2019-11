"El Puma" recibió el Grammy a la Excelencia

Agencias

Emocionado y "lleno de gratitud y fe", José Luis Rodríguez "El Puma" llegó al almuerzo en el que la Academia Latina de la Grabación le entregó el Premio a la Excelencia Musical junto a otras legendarias estrellas como el dúo Pimpinela, Omara Portuondo, Eva Ayllón, Joan Baez, José Cid, Lupita D'alessio y Hugo Fattoruso en Las Vegas, Nevada.

"El Puma" quien comenzó su carrera musical en 1961 y en sus más de 50 años ha entregado éxitos inolvidables como 'Pavo Real' y 'Dueño de Nada', reveló que al enterarse que recibiría este reconocimiento en el marco de la vigésima entrega anual del Latin Grammy, lo primero que hizo fue llamar a su "fan número 1", su hija Génesis Rodríguez, quien enseguida respondió "con un grito".

"No entendí muy bien lo que dijo, pero me dio un gran grito". Por eso, este reconocimiento, dice, está dedicado a ella, a su esposa Carolina, a Dios, a Cristo, a su asistente y especialmente "a los amigos que me quedaron, que fueron pocos, porque me quedaron muy poquitos pero son los más honestos y por eso los conservo".

El artista que recibió un doble trasplante de pulmón en diciembre del 2017, enfatizó que también le dedica este premio a "la familia del donante, a la gente que oró por mí".

Con un buen sentido del humor, confesó que aún no ha pensado en dónde guardará el Premio a la Excelencia que recibió tarde de este miércoles 13-N, porque "yo no tengo una egoteca en mi casa porque no podría almacenar todos los premios que tengo en la vida, pero este premio sí lo quiero colocar en un sitio muy especial".

Ante la posibilidad de un retiro, el también actor contestó con una pregunta: "¿Retirarse?" Y agregó: ¡Nunca! Quien nace para chicharra muere cantando".