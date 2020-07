El Puma negó que vaya a ser padre de gemelos a los 77 años

El astro venezolano dijo que se divirtió mucho cuando leyó los rumores sobre el tema. "No tenemos idea de dónde salió eso", afirmó su esposa Carolina.

Por: EFE 01:13 PM / 09/07/2020

José Luis Rodríguez "El Puma" confesó, durante una conversación en Instagram con su colega española Natalia Jiménez, que se había "divertido mucho" cuando leyó que pronto se convertiría en padre de gemelos a los 77 años.



"Lo primero que hice fue preguntarle a Carolina (Rodríguez, su esposa) que si estaba embarazada", dijo El Puma entre risas al hablar del tema, que había provocado una gran cantidad de llamadas por parte de sus amigos y una avalancha de comentarios en las redes sociales.



"Les agradezco mucho a los que me felicitaron, pero tengo que decirles que no es cierto", indicó el artista, quien en 2018 se sometió a un doble trasplante de pulmón, la única terapia que podía salvarle ante lo avanzado de la enfermedad de fibromatosis pulmonar que amenazaba su vida.



Aunque con chistes y comentarios de doble sentido, Rodríguez respondió afirmativamente a la pregunta de Jiménez de si estaría interesado en intentar hacer el rumor realidad. "Aunque no creo que le haría eso a Carolina", admitió.



El Puma, cuyas hijas las actrices Liliana y Lilibeth Morillo y Génesis Rodríguez tienen 53, 52 y 32 años, respectivamente, señaló además que: "estamos en una etapa más tranquila en la que queremos disfrutar de la vida solos, tranquilos".



La esposa del cantante tiene 56 años y, según dijo el artista, también se ha tomado a broma las afirmaciones de que habría gemelos en la familia. “No tenemos ni idea de dónde salió eso”, reconoció.



La conversación con Jiménez fue la segunda de una serie semanal que ha anunciado Rodríguez en Instagram para los miércoles a las 19.00 horas. La primera fue con la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López.



Aunque el artista se declaró en "excelente salud", reconoció que tiene que tomar intensas medidas de protección sanitaria, pues las medicinas que debe tomar a raíz del trasplante lo colocan, además de su edad, en la población de mayor riesgo, pues comprometen su sistema inmunológico.



Sin embargo, aunque suspendió completamente su gira internacional, El Puma ha seguido promoviendo su disco "Agradecido", el primero que sacó después de la grave crisis de salud que lo tenía "al borde de la muerte".