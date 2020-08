"El Príncipe de Bel-Air" prepara su vuelta en forma de drama

Will Smith cuenta para esta serie con el respaldo de su esposa Jada Pinkett Smith, con quien comparte proyectos en Westbrook Studios.

Por: EFE 03:14 PM / 11/08/2020

The Fresh Prince of Bel-Air (El Príncipe de Bel-Air), una de las series más populares de los años 90, está preparando su regreso a la televisión, pero a diferencia de otros "remakes" o secuelas de la pequeña pantalla este proyecto plantea una curiosa novedad: en lugar de una comedia será un drama.



Medios estadounidenses detallaron este martes 11-A los planes de Will Smith para, como productor ejecutivo, reinterpretar la historia del joven que pasaba de las calles de Filadelfia (EE UU) a las mansiones de Bel-Air (Los Ángeles) en forma de drama y obviando las risas para todos los públicos de la serie original.



Smith, quien encontró la fama tras protagonizar los 148 episodios de "The Fresh Prince of Bel-Air" entre 1990 y 1996, cuenta para esta serie con el respaldo de su esposa Jada Pinkett Smith, con quien comparte proyectos en Westbrook Studios.



También están detrás de esta idea Universal TV y los productores originales de la serie, entre los que destaca el genio de la música Quincy Jones.



Aunque probablemente el nombre más importante de este proyecto sea el de Morgan Cooper.



En 2019, Cooper presentó un cortometraje que simulaba ser un tráiler sobre una hipotética película dramática titulada Bel-Air y que calcaba el argumento de The Fresh Prince of Bel-Air pero visto desde una perspectiva seria y grave.



El corto tuvo tanto éxito en internet que ahora Cooper ha sido elegido como director, guionista y productor ejecutivo para llevar el tono de su falso tráiler a la nueva serie de The Fresh Prince of Bel-Air.



Chris Collins, que ha trabajado en "The Wire" (2002-2008) o "Sons of Anarchy" (2008-2014), será el "showrunner" (máximo responsable de una serie).



Por el momento, el proyecto se ha presentado a diferentes canales y plataformas de "streaming" sin que nadie haya conseguido cerrar un acuerdo, ya que se espera una dura pugna entre las compañías televisivas más importantes de EE.UU. para quedarse con esta nueva serie.