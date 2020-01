El "#MeToo" dio voz a las mujeres pero aún faltan soluciones

La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie cree que las mujeres han avanzado desde la publicación de "Todos deberíamos ser feministas", un libro que la convirtió en una figura de la lucha por la igualdad de géneros.

Si el progreso es definido como la posibilidad de hablar de ciertos temas, la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie cree que las mujeres han avanzado desde la publicación de "Todos deberíamos ser feministas", un libro que la convirtió en una figura de la lucha por la igualdad de géneros. Sin embargo, aún falta mucho para que los cambios sean reales e impacten en la vida de las mujeres, dijo la autora del texto de 2014, basado en una charla Ted cuya popularidad mundial la llevo a ser citada tanto en la canción "Flawless" de la estadounidense Beyoncé como en una colección de Christian Dior.

"El movimiento #Metoo en muchas partes del mundo hizo posible que las mujeres comenzaran a hablar sobre cosas que las mujeres no podían hablar (...) Pero creo que aún no encontramos soluciones", señaló la autora en una entrevista con Reuters en Santiago de Chile. "Hablamos sobre equidad salarial que es importante. Hablamos sobre representación política que es importante pero no estamos hablando lo suficiente sobre asuntos culturales (...) como por ejemplo la idea del trabajo doméstico", agregó tras inaugurar el Congreso Futuro, que reúne a pensadores en Chile para dialogar de temas globales.

Desde que el movimiento #MeToo ganó relevancia mundial en octubre de 2017, se han iniciado varios casos penales sobre acusaciones de conductas sexuales inapropiadas que se remontan a años o incluso décadas. Uno de los más emblemáticos es el juicio del productor estadounidense Harvey Weinstein en tribunales de Nueva York, donde el viernes pasado decenas de mujeres realizaron la performance "Un violador en tu camino", creada por el colectivo chileno Lastesis y que ha dado la vuelta al mundo.

Adichie mencionó que en muchos países se cree que el trabajo doméstico es una tarea exclusiva de las mujeres, un escenario que conforma un panorama difícil para quienes deben hacer esas tareas y además trabajar fuera de casa. "Es una doble carga para las mujeres y lo que se puede ver como equidad, no lo es (...) Siento que el futuro debemos atender esto, de otra forma siento que las mujeres estarán aún más postergadas", dijo y mencionó que tampoco la crianza de los niños y niñas ha cambiado sustancialmente en estos años.

Con una obra que aborda temas como el genero, la identidad y la inmigración, la autora de "Americanah" y "La flor púrpura" confesó su admiración por la escritora chilena Isabel Allende, a quien descubrió cuando fue a vivir a Estados Unidos para estudiar comunicación y ciencias políticas. "Es una maravillosa mujer fuerte que no tiene miedo de abrazar un exuberante romanticismo, algo que admiro", apuntó la escritora, que en 2017 publicó su libro "Querida Ijeawele: cómo educar en el feminismo".

El peligro de la historia única

Defensora de un feminismo que no excluya la feminidad, Adichie tiene una cuenta de Instagram que usa para mostrar vestimentas de diseñadores nigerianos, como el traje en tonos anaranjados que lució durante la entrevista. Sin embargo, confiesa que las redes sociales "no son lo suyo" y mencionó sus preocupaciones en relación a la exposición y el clima de "censura". "Hay mucho en las redes sociales que te hace actuar tu vida en vez de vivir tu vida (...) y eso me preocupa, por lo que implica para el futuro y para las conversaciones y el intercambio de ideas", dijo la escritora.

"Muchos temen ser 'cancelados' que es un fenómeno de las redes sociales (...) No es gente que dice tu idea es mala, es gente diciendo tú eres malo".

La necesidad del respeto, la multiplicidad de relatos y el rechazo a las verdades totalitarias son temas abordados por Adichie en su charla Ted del 2009 "El peligro de la historia única", con más 20 millones de vistas en Internet, donde advierte sobre el uso de estereotipos en temas como la inmigración.

La autora es crítica hacia las políticas de migración del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice busca "criminalizarla" de una forma que considera "inmoral". "Lo que está pasando ahora en las fronteras de Estados Unidos, donde los niños están siendo tratados en la forma más horrenda además es innecesario. Creo que la crueldad por la crueldad en sí misma es algo terrible".