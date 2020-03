El 'Liceu' suspende el estreno mundial de "Lohengrin" por el coronavirus

La prohibición abarca inicialmente los próximos quince días, por lo que si pasado este tiempo hubiera normalidad y se levantaran las restricciones "se podrían desarrollar las últimas cuatro funciones programadas", fijadas para el 28 y 31.M y 3 y 5-A.

El Gran Teatro del Liceu de Barcelona suspendió este miércoles 11 de marzo el estreno mundial del próximo día 19 de la nueva producción de la ópera Lohengrin, de Richard Wagner, que dirige su bisnieta, Katharina Wagner, debido a la situación de alerta que ha decretado este miércoles el Gobierno de la Generalitat por el coronavirus.



Esta ópera de Wagner, coproducción entre el coliseo barcelonés y la Ópera de Leipzig, suponía, de hecho, el estreno de Katharina Wagner en el Liceu y la posibilidad de ver una escenografía de la bisnieta del compositor alemán fuera del Festival de Bayreuth, algo poco frecuente.



El director general del Liceu, Valentí Oviedo, anunció la suspensión del estreno mundial debido "a la prohibición decretada por el presidente de la Generalitat de Cataluña (este de España), Quim Torra, de realizar espectáculos en equipamientos con aforos superiores a mil butacas y el Liceu tiene 2.292".



La prohibición abarca inicialmente los próximos quince días, recordó Oviedo, por lo que si pasado este tiempo hubiera normalidad y se levantaran las restricciones "se podrían desarrollar las últimas cuatro funciones programadas", fijadas para el 28 y 31 de marzo y 3 y 5 de abril.



Oviedo informó asimismo de que "se había vendido más de un 80 % del aforo total de 'Lohengrin' y el 28 % de las entradas vendidas era de público de fuera de España".



Katharina Wagner confesó que se sienten "tristes al saber que el estreno queda cancelado". "Nos afecta por todo el trabajo que hay detrás, y estoy segura de que esta labor no habrá sido en vano", dijo.



Sobre la posibilidad de grabar una función sin público para poder difundir la nueva producción, Wagner señaló que resulta difícil responder: "Una grabación con las condiciones que exige es muy costosa y dificultosa de hacer, pero es Víctor (García de la Concha) y el Liceu quienes tienen la última palabra".



Para la bisnieta de Wagner, "es un desastre que se tengan que cerrar teatros". "Pero son medidas de prevención -apostilló- y si las autoridades lo decretan lo hacen para proteger a la población, y nosotros tenemos que obedecer".



Sin embargo, se mostró esperanzada en que se podrán representar las últimas funciones y que la situación habrá mejorado en verano, cuando empiezan los festivales, entre ellos el de Bayreuth, que la propia Katharina dirige.



Para esta producción, Wagner ha eliminado "el trasfondo de cuento de hadas" y se centra en "la motivación para la aparición de Lohengrin de repente", una causalidad que no ha querido desvelar para no eliminar el elemento sorpresa.



Con un estreno previsto inicialmente para el 24 de marzo, esta ópera, que parte del mito griego de Teseo y el Minotauro para relatar la realidad de las personas migrantes en el Mediterráneo, se basa en una obra de Jonathan Dove y está dirigida por Paco Azorín.