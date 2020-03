El Festival de Cine de Miami suma más historias locales a su exitosa fórmula

Fue organizado por la universidad Miami Dade College. El número del público bajó considerablemente por el brote de Coronavirus.

Por: EFE 01:20 PM / 07/03/2020

El Festival de Cine de Miami abrió este viernes una edición marcada por el coronavirus y la incorporación de muchas más "historias cinematográficas locales" a su fórmula de abundantes filmes, secciones, premios e invitados con un marcado acento iberoamericano.



Artistas, directores y productores se vistieron con sus mejores galas para transitar por la alfombra roja, que esta noche abrió con grandes ausencias.



"Considerando lo que está pasando en el mundo, estamos aquí para celebrar el amor al cine y mucho más", dijo a Efe durante la inauguración el director del Festival, el canadiense Jaie Laplante.



La llegada del actor danés Claes Bang y la actriz australiana Elizabeth Debicki, protagonistas del thriller "The Burnt Orange Heresy", que da apertura al Festival, captó la atención de periodistas y cámaras.



Debicki, ataviada con un imponente vestido verde, y Bang, con chaqueta sin corbata, se pasearon varias veces ante los periodistas y respondieron amablemente a las preguntas.



"Estoy orgulloso de estar aquí, estoy muy honrado de que la quisieran aquí (la película). Nunca había venido a Miami, por lo que es genial", señaló Bang.



"Espero realmente que a la gente le guste la película porque trabajamos muy duro en ella", anheló.



Dirigida por Guiseppe Capotondi, "The Burnt Orange Heresy" está protagonizada además por Mick Jagger y Donald Sutherland, quienes no asistieron a la inauguración.



El líder de los Rolling Stones interpreta a un inescrupuloso marchante de arte en "The Burnt Orange Hersey", versión cinematográfica de la homónima novela negra escrita en 1971 por el escritor miamense Charles Willeford.



Organizado por la universidad Miami Dade College, el Miami Film Festival tuvo el año pasado más de 45.000 espectadores, pero nadie sabe cómo reaccionará el público e invitados este año debido a la epidemia.



Laplante, que acompaña con sus glamurosos atuendos un festival con fama de divertido y fiestero, destaca "la diversidad y la complejidad" de un programa que se extiende hasta el 15 de marzo.



FAMOSOS INVITADOS



Otras estrellas que se codearán con el público en este festival son las actrices Amy Ryan, estadounidense, y Emma Suárez, española, que recibirán los premios Precious Gems por sus carreras.



En la lista de invitados también figura el director argentino Juan José Campanella, que protagonizará la "noche de los directores", una de las galas del festival.



CINE IBEROAMERICANO A RAUDALES



Para la clausura, como corresponde a un festival que hace gala de su iberoamericanismo, se eligió el documental "Mucho Mucho Amor", sobre la vida y el legado del fallecido astrólogo puertorriqueño Walter Mercado (1932-2019).



El documental, que luego de su estreno en el Festival de Cine de Sundance en enero fue adquirido para su distribución por Netflix, está dirigido por Cristina Costantini y Kareem Tabsch.



Más de 125 títulos, entre largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes, procedentes de treinta países se van a proyectar a lo largo del festival.



Filmes como "90 Minutos" (Honduras), de Aeden O'Connor Agurcia, que compite por el premio para óperas primas Jordan Ressler, o las guatemaltecas "La Llorona", de Jayro Bustamante, y "Nuestras madres", de César Díaz, que lo hacen por el premio HBO para películas iberoamericanos, muestran la "energía" del emergente cine de Centroamérica, señala Laplante.



En la sección para filmes iberoamericanos patrocinada por HBO y dotada de un premio de 10.000 dólares compiten en esta 37 edición del festival más de una veintena de filmes, incluyendo al ganador de la Concha de Oro del festival de San Sebastián 2019, el brasileño "Pacificado", de Paxton Winter.



Argentina compite con "La odisea de los giles", de Sebastián Borensztein; "Marea alta", de Verónica Chen; "No soy tu mami", de Marcos Carnevale; "De la noche a la mañana", de Manuel Ferrari, y "Los sonámbulos", de Paula Hernández.



"Ella es Cristina", de Gonzalo Maza, y "Lina de Lima", de María Paz González, son los filmes chilenos en esta sección, y "Los lobos", de Samuel Kishi, y "Mano de obra", de David Zonana, los mexicanos.



De España se presentan "La inocencia", de Lucía Alemany; "Lo invisible", de Gracia Querejeta; "Intemperie", de Benito Zambrano; "Ventana al mar", de Miguel Ángel Jiménez, y "Uno para todos", de David Ilundain.



De Guatemala las ya mencionadas "La Llorona" y "Nuestras madres"; de Bolivia, "Tu me manques", de Rodrigo Bellott; de Venezuela "Conejo", de Carla Forte; de Colombia, "Una madre", de Diógenes Cuevas, y de Brasil, "Eduardo y Mónica", de René Sampaio.



Algunos de esos filmes compiten en otras secciones de un festival donde abundan los apartados al igual que los premios.



Con 40.000 dólares de dotación, el premio Knight Marimbas es el más importante.



Entre los filmes que aspiran al premio esta "Mientras dure la guerra", de Alejandro Amenábar; "Aleli", de la uruguaya Leticia Jorge Romero; "Ema" del chileno Pablo Larraín, y el "El cuento de la comadrejas", de Campanella.



"BOOM" DE HISTORIAS DEL SUR DE FLORIDA



La importancia que están tomando las películas que cuentan historias del sur de Florida, no solo realizadas por directores locales sino también de otras partes de EE.UU. o extranjeros, se nota en el programa.



Es el tercer año en que hay una sección dedicada exclusivamente a esta temática, Knight Made in MIA, con subsecciones para cortos y para largos.



Casi una decena de filmes compitiendo en la segunda, entre ellos "Reefa", sobre la vida del grafitero colombiano Israel "Reefa" Hernández, que murió en 2013 en Miami Beach en un controvertido episodio con la policía Knight Made in MIA se creó a raíz del éxito de la aclamada "Moonlight", ganadora del Oscar en 2017, y la participación está "creciendo mucho y muy rápido", subrayó el director del certamen.



Entre los documentales destacan "Be Water", sobre la icónica figura de los filmes de Kung Fu Bruce Lee; "Color Libre", sobre el artista plástico venezolano Carlos Cruz-Díez; "Cartas a Eloisa", sobre el escritor cubano José Lezama Lima; "Había una vez en Venezuela", sobre un pueblo de pescadores en ese país afectado por la crisis, o "Paper Children", sobre inmigrantes hondureños en Miami.