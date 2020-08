El 75 aniversario del fallecido Sandro se celebra con un tema inédito

La canción que Sony Music publicó fue No te vayas todavía, un tema que según dice a Efe la biógrafa del cantante "tiene algo de mágico" por el hecho de que se descubriera hace poco de su existencia y que se conozca este año.

09:47 AM / 19/08/2020

La canción que Sony Music publicó para conmemorar los tres cuartos de siglo del nacimiento de Sandro fue No te vayas todavía, un tema que según dice a Efe la biógrafa del cantante, Graciela Guiñazú, "tiene algo de mágico" por el hecho de que se descubriera hace poco de su existencia y que se conozca este año.







La pandemia de coronavirus evitó que multitud de fans del "Elvis argentino" acudieran a la vivienda de su ídolo como cada 18 de agosto, pero Guiñazú insiste en que no cree en las "casualidades" y que "en un año en el que no se puede hacer nada" Sandro "iluminó" el tema para sus seguidores durante las medidas de restricción que aún rigen en Argentina.







La canción, cuenta Guiñazú, estaba perdida y la encontró recientemente uno de los arreglistas y productores de Sandro, Rubén Aguilera, quien tenía un casete de cuatro canciones en su poder en el que al parecer no había nada relevante.







Sin embargo, se dio cuenta de que aunque tres de las canciones se habían publicado con anterioridad, una de ellas, la que se lanzó este miércoles, jamás había visto la luz.







Un cantante con un aura de misterio



La pasada semana, Sony Music dio a conocer un adelanto del tema, que comienza con unos acordes de guitarra que a la biógrafa del artista le parece que "definen a Sandro".







La autora de "Sandro, el ídolo que volvió de la muerte" (Ediciones La Orilla, 2004), consideró que la pieza musical es "sumamente pegadiza y se te mete en el cuerpo".







Así, la inmensa cantidad de seguidores del intérprete, que en su mayoría son mujeres y reciben el sobrenombre de "Las Nenas de Sandro" y que festejaron hoy su cumpleaños como anteriormente lo hacían frente a su casa de Banfield (provincia de Buenos Aires), obtuvieron un regalo póstumo más de su ídolo.







"De golpe aparece una canción, es algo como misterioso", afirmó Guiñazú.







Además de ser su 75 aniversario, este año se cumplieron diez desde que Sandro muriera a consecuencia de una sepsis un 4 de enero de hace 10 años en el Hospital Italiano de Mendoza (Argentina) tras una larga enfermedad pulmonar.







Su legado artístico sigue rompiendo silencios con más de 41 álbumes musicales y clásicos atemporales como 'Porque yo te amo', 'Rosa, Rosa' y 'Las manos', a los que hay que sumar las 11 películas que protagonizó.







También, apuntó Guiñazú, este 2020 se cumplen 50 años del debut de Sandro en el recinto neoyorquino del Madison Square Garden.