Ednita Nazario dedica tema "cortavenas" al coronavirus

Por: EFE 03:43 PM / 04/04/2020

La cantante puertorriqueña Ednita Nazario pasa sus días de cuarentena sola con sus dos perros en su casa en Puerto Rico. Entre el cuidado de sus plantas, sus manualidades y charlas con familiares y amigos, la artista habló con Efe sobre su nuevo sencillo No vuelvas, que ya sabe a quién dedicárselo.



"Llevo 21 días solita en mi casa y pienso que este tema es perfecto para dedicárselo al coronavirus", dijo entre risas.





"Es una canción de desamor y qué más se le puede decir a algo que ha creado una situación tan terrible en el mundo. Que de verdad pase rápido y que no vuelva", completó.



No vuelvas es una balada "cortavenas" que viene acompañada de un sexy video, protagonizado por Ednita, como la llaman todos en Puerto Rico, y el actor y conductor puertorriqueño Jaime Mayol.



"El es un hombre divino, un gran amigo. Me encantó hacer el video con él", indicó la artista, quien lo escogió como la celebridad con la que le gustaría pasar la cuarentena.



"No hay nadie mejor", dijo.



Para Nazario, el tener una nueva producción le ha permitido mantener "algo de normalidad" en esta situación "tan complicada" y espera aportar eso mismo a sus fanáticos.



"La música tiene un efecto especial en todos. Nos transporta y nos acompaña. No hay limitaciones en cuanto a lo que la música puede hacer", explicó.



A sus 64 años, la artista se considera "con mucha suerte", pues ha tenido una carrera larga a pesar de los bamboleos que ha sufrido la industria discográfica.



"La situación del coronavirus me hizo suspender los planes de mi gira", reconoció y dijo: "Es algo difícil para los artistas, pero en este negocio estamos acostumbrados a las épocas de vacas flacas y de vacas gordas. Yo me sé administrar muy bien y estoy tranquila".



"También pasamos por el huracán María, que nos dejó mal a todos en Puerto Rico", recordó.



Hasta ahora "No vuelvas" ha escapado los problemas del coronavirus, una pandemia que ya deja unos 1,08 millones de infectados en todo el mundo y unos 58.000 fallecidos, y ha ganado la aprobación del público.



El video, que enseña las bellezas naturales de la Isla del Encanto, "incluyendo a Jaime" como subraya con picardía, cuenta con casi 800.000 visualizaciones.