Edgar Ramírez y Kourtney Kardashian 'coquetearon' en redes

La interacción entre ambas estrellas se produjo a raíz de un comentario de Kardashian sobre la serie Undoing, donde actúa el venezolano.

Por: Agencias 03:22 PM / 01/12/2020

El venezolano Edgar Ramírez y Kourtney Kardashian sostuvieron un intenso 'coqueteo' en redes sociales que sorprendió a los miles de fanáticos de ambas celebridades.

La interacción entre la estrella del reality Keeping Up With the Kardashians y el actor criollo se originó por la miniserie de HBO The Undoing, en la que Edgar interpreta al detective Joe Mendoza.

Kourtney posteó en su IG un álbum con tres fotografías muy sexys de ella misma y escribió ‘¿Quién mató a Elena Alves?’ (uno de los personajes de la serie), lo que atrajo la atención de Ramírez.

Edgar compartió la publicación de Kourtney en su Instagram Stories. "Soy todo oídos ...", escribió junto con un emoji guiñando un ojo.

"Nadie hable conmigo hasta que vea", respondió a continuación Kourtney en Instagram Stories, siguiendo la conversación y pidiendo que nadie le hablara hasta que terminara de ver el capítulo. El intercambio continuó y Ramírez le respondió con el emoji del monito tapándose la cara, el mono tapándose las orejas y el emoji de fuego.

Con su participación estelar en The Undoing -donde trabaja al lado de la ganadora del Oscar Nicole Kidman- el actor venezolano sigue abriéndose espacios en Hollywood.

Ramírez tiene uno de los papeles principales en el thriller psicológico que ha recibido excelentes críticas.

En una publicación de Instagram, Kidman elogió haber trabajado con Edgar y el puertorriqueño Ismael Cruz Córdova: "Muy agradecida de trabajar con estos dos talentosos actores en #TheUndoing. Edgar, que interpreta al detective Joe Mendoza, e Ismael, que interpreta al esposo de Elena, Fernando"