11:06 AM / 11/12/2019

Ed Sheeran es coronado artista de la década en Reino Unido

Reuters

El cantante y compositor Ed Sheeran fue nombrado “artista número uno oficial de la década en Reino Unido”, gracias una racha récord de éxitos, dijo el miércoles la Official Charts Company.

Su éxito global “Shape of you”, que pasó 14 semanas en el número uno de Reino Unido el 2017, fue nombrada mejor canción de los últimos 10 años.

Además, Sheeran fue galardonado por haber obtenido la mayor cantidad de singles y álbumes en el número uno entre 2010 y 2019. En total, sus lanzamientos pasaron 79 semanas en el primer puesto durante ese periodo, agregó la compañía, que compila los gráficos semanales de música dentro de Reino Unido.

Entre los ganadores anteriores de ese premio destacan Paul McCartney y Justin Bieber.

“Al comienzo de la década, era un muchacho joven de 18 años de Suffolk, poco conocido (aunque altamente calificado), pero su lista de éxitos desde entonces es realmente notable”, dijo Martin Talbot, director ejecutivo de Official Charts Company.

Sheeran entró por primera vez en las listas de música británica en 2011 con su sencillo debut “The A Team”. Desde entonces ha tenido ocho sencillos en el primer lugar. Sus cuatro álbumes de estudio encabezaron las listas de Reino Unido.

“Gracias a todos los que me han apoyado durante los últimos 10 años, especialmente a mis increíbles seguidores. Por los próximos 10”, dijo Sheeran en un comunicado.

“Shape of you” encabezó la lista de las 100 mejores canciones de la década según la Official Charts Company, seguida por “Uptown Funk” de Mark Ronson y Bruno Mars. “Thinking out loud” y “Perfect” también llegaron al Top 10 de esa lista.

“21” y “25” de Adele obtuvieron los primeros dos puestos en los 100 mejores álbumes de la década. La cantante británica ganó seis Grammys por el primer disco y cinco por el segundo, batiendo récords en las listas de éxitos de todo el mundo.

Tres de los álbumes de Sheeran llegaron al top 10.