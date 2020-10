Ecuatoriano gana título mundial de baile de la mano de Michael Jackson

Al ritmo de las famosas "Billie Jean", "Beat It" y "Smooth Criminal", Romero desplegó su arte en la participación que desarrolló desde la sala de su casa.

Por: EFE 02:21 PM / 04/10/2020

El ecuatoriano José Antonio Romero alcanzó el título mundial en la categoría profesional modalidad show adultos 18 años en el All Dance World Championship Live Edición Especial "Desde Casa" de la mano del rey del pop, Michael Jackson.



Al ritmo de las famosas "Billie Jean", "Beat It" y "Smooth Criminal", Romero desplegó su arte durante un minuto y cuarenta segundos en la participación que, por la pandemia del coronavirus, desarrolló desde la sala de su casa, en la ciudad andina de Cuenca.



Acostumbrados a competir en espacios "sumamente grandes", Romero cuenta que "lo más difícil" fue adaptarse al método virtual.



"Reducirlo a muy pocos metros cuadrados fue un reto. Al principio, me daba contra las puertas, contra las paredes, contra todas las cosas que tengo alrededor, hasta poder adaptar cada una de las rutinas coreográficas" al reducido espacio, indicó.



De 26 años, Romero justificó haber escogido a Jackson porque quería ser el mejor, el rey de la categoría "y nadie mejor que un rey como el rey del pop".



"Usé mi modalidad de especialidad de competición, que es justamente los ritmos latinos del baile deportivo, y lo pude adaptar a una rutina de Michael Jackson", algo inédito en la competición de finales de septiembre, dijo a Efe al indicar que se midió con más de 2.500 bailarines de 50 países.



En la segunda competición, la de ritmos latinos, se inclinó por algo más caribeño para que con solo escucharlo "la gente se contagie de ese sabor", y optó por "Conga", de la cubana Gloria Estefan.



"Me descubrí con ella, entonces creo que fue una forma de conectarme nuevamente con mis raíces en el campo artístico y deportivo, gracias a su música", indicó quien considera que Latinoamérica es "vida, alegría, euforia y corazón".





TRIUNFOS Y DERROTAS DURAN "24 HORAS"



El título mundial es un homenaje a Alejandra Martínez, su madre y mentora, una dirigente deportiva, con maestría en alta dirigencia olímpica, que falleció el mes pasado y que siempre le apoyó y buscó "hasta debajo de las piedras" la manera de sacarlo adelante.



"Los triunfos y las derrotas deben ser olvidados a las 24 horas", decía su madre y como buen pupilo, Romero y su equipo ya trabajan con miras a competiciones de 2021, pues "ahora apenas es el inicio de un camino lleno de muchos más éxitos".



Al momento, esperan la confirmación de la apertura de fronteras y de las sedes internacionales de competición para concretar cada uno de los torneos preparatorios con miras al año venidero.



Mientras tanto, mantienen sus entrenamientos así como controles nutricionales y antopométricos mensuales para conservar la forma deportiva más idónea para su disciplina que, en su caso, recomienda llegar a un porcentaje entre 51 y 52 de masa muscular, y entre el 9 y 10 de porcentaje graso.



De 1,73 de estatura, Romero se mantiene usualmente entre 65 y 70 kilos de peso.



UN SOÑADOR QUE NUNCA SE RINDE



Con la mitad de su vida dedicada al baile, Romero fue el primer cuencano en ingresar en el circuito oficial de baile deportivo en Ecuador, país que ahora tiene más de mil deportistas en esa disciplina que, en 2020, han cosechado más de cuarenta medallas internacionales en competiciones virtuales, a causa de la pandemia.



Se considera un "soñador que nunca se rinde", que va siempre por sus metas, sus sueños, incluso los que parecen imposibles de lograr.



El triunfo en el mundial era uno de ellos pues muchas personas le dijeron que no llegaría "nunca", pero con perseverancia..."aquí estamos, Ecuador es campeón del mundo".



"Siempre va a haber en el camino mucha gente que te va a decir 'no puedes hacerlo', pero tal vez eso puede ser un reflejo de su propia inseguridad", comentó antes de asegurar que "digan lo que digan" si cada uno cree en sí mismo, todo es posible, y lo imposible "tal vez solo tome un poquito más de tiempo".