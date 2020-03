Dudamel lanza especial de radio para llevar la música a casa durante la pandemia

"Estoy entusiasmado con una nueva forma en que puedo compartir la música", dijo el maestro venezolano.

Por: EFE 08:13 AM / 28/03/2020

Gustavo Dudamel, la Filarmónica de Los Ángeles y las emisoras KUSC y KDFC se han asociado para lanzar 'En casa con Gustavo', una serie de especiales de radio con los que el maestro venezolano se acercará al público, gracias a las ondas, durante la crisis global del coronavirus.



"Para mí, y me imagino que para muchos de ustedes, la música ha sido lo que une a las personas, incluso cuando estamos separados. Es importante, tal vez ahora más que nunca, que encontremos formas de conectarnos y de encontrar consuelo e inspiración", dijo este viernes 27-M Dudamel en un comunicado.



"Si bien no puedo ejecutar mi arte para ustedes en este momento, estoy entusiasmado con una nueva forma en que puedo compartir la música", añadió el director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil).



Por medio de "En casa con Gustavo", el director de orquesta presentará una selección de sus grabaciones favoritas de música clásica y reflexionará sobre ellas en varias conversaciones con el periodista Brian Lauritzen de KUSC.



"Y a diferencia de como sucede en un concierto, podré hablar directamente con ustedes sobre por qué amo esta música y por qué creo que ustedes también lo harán. Algunos programas serán en inglés y otros en español, pero la música no necesita traducción", adelantó Dudamel.



Los programas se podrán escuchar en KUSC (Los Ángeles) y KDFC (San Francisco), también serán distribuidos a escala nacional a través de PRX, y podrán seguirse desde cualquier parte del mundo a través de internet.



Las emisiones de "En casa con Gustavo" empezarán el martes 31 de marzo a las 18 horas (hora de Los Ángeles) con un programa en inglés.



Continuarán el miércoles 1 de abril, el jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril, todas ellas en inglés y a las 18 horas.



El domingo 5 de abril, "En casa con Gustavo" tendrá un programa en español que se podrá escuchar a las 19 horas en KUSC y a las 18 horas en KDFC.



En la semana consecutiva se repetirá el plan: cuatro programas del martes 7 de abril al viernes 10 de abril en inglés y a las 18 horas; y un quinto espacio el domingo 12 de abril en español y a las 18 y 19 horas dependiendo de la estación.



El comunicado en el que se anunció "En casa con Gustavo" detalló que esta iniciativa es "una serie única creada en respuesta a la pandemia de COVID-19 y los cierres temporales de sedes culturales en todo el mundo".



"El programa es el resultado de una asociación especial entre personas y organizaciones que comparten la convicción de que la música clásica tiene algo único que ofrecer en esta coyuntura cultural, un medio tanto para procesar nuestras experiencias personales como para conectarnos con el espíritu comunitario necesario para superar los desafíos que enfrentaremos".