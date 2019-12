09:17 AM

09:17 AM / 04/12/2019

Drake es el cantante más escuchado en la plataforma Spotify en la última década

AFP

El rapero canadiense Drake fue escuchado unos 28.000 millones de veces en Spotify durante la última década, lo que lo sitúa en el primer puesto de la lista de cantantes más exitosos en la plataforma de música en internet publicada este martes.

Drake adelanta al británico Ed Sheeran, que interpretó la canción más popular en Spotify entre 2010 y 2019, "Shape of You", escuchada más de 2.300 millones de veces.

El podio fue completado por el rapero estadounidense Post Malone, el artista más popular del año en la plataforma, con 6.500 millones de escuchas en el mundo, según un comunicado.

El rapero texano logró alcanzar el tercer puesto, pese a que su primer álbum se estrenó en diciembre de 2016.

En cuarto puesto de los artistas más escuchados de la década está la cantante estadounidense Ariana Grande, seguida del rapero Eminem.

En la lista de canciones más escuchadas en los últimos 10 años, "One Dance", de Drake, llega en segundo lugar, por delante de "rockstar", de Post Malone, "Closer", de Halsey y The Chainsmokers, y "Thinking Out Loud", de Ed Sheeran.

En 2010, Spotify, creada cuatro años antes, apenas era una compañía emergente con menos de un millón de usuarios de pago, frente a los 113 millones actuales.

Su crecimiento hasta alcanzar los 248 millones de usuarios mensuales, entre los que pagan y los que utilizan la versión gratuita con anuncios, coincidió ampliamente con el auge de las plataformas de streaming.