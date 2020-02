Don Francisco quiere volver a la TV

El presentador chileno desea seguir vigente "hasta que le dejen de aplaudir". Durante 53 años condujo 'Sábado Gigante', estableciendo un récord Guinness como el programa de TV de variedades más longevo de la historia.

Por: Agencias 09:47 AM / 08/02/2020

El aplauso del público parece ser un afrodisiaco para las grandes figuras del entretenimiento, y estar lejos del público quizá es tan difícil, que personalidades como Don Francisco se niegan a dejar el trabajo que durante décadas les dio fama, fortuna y reconocimiento; por eso no es sorpresa que pese a sus casi 80 años, el presentador haya revelado que quiere volver a la televisión.

Mario Kreutzberger, nombre real de Don Francisco, no se fija en su edad cuando le hace caso a sus ganas de volver a la pantalla chica, luego de un año de no tener su programa de variedades y entrevistas en Telemundo.

Uno de los iconos de la televisión hispana confesó a People en Español que espera que alguna cadena lo contrate nuevamente para volver a hacer lo que le gusta, "porque mi vocación es hacer esto. Mi vocación es trabajar y espero que muy pronto haya algún proyecto para mí".

Al igual que el cantante mexicano Vicente Fernández, quien tenía el lema de no dejar de cantar mientras el público no dejara de aplaudir, el paso del tiempo provocó el retiro para Don Francisco. Pero parece que ambos tienen en común la pasión por sus trabajos; en el caso del mexicano, cuando tiene oportunidad de cantar lo hace en eventos aislados; y en cuanto al presentador chileno, no se le han apagado las ganas de estar en la televisión.

Y es que desde diciembre de 2018 se quedó sin 'Don Francisco te invita' en Telemundo, después de dos años al aire. En ese entonces, Don Francisco estaba positivo respecto a su situación, y así lo dijo a The Associated Press: “Siempre en la vida uno se tiene que reinventar. Hay que luchar en otro frente. Yo ya había tomado esa decisión (de alejarse de la televisión) unos meses atrás... No dejar de trabajar, pero hacer algo que sea menos exigente".

Pero no era la primera vez que el conductor se habría quedado sin algún proyecto televisivo. En 2015, terminó su programa 'Sábado Gigante’ después de 53 años de transmisiones ininterrumpidas en la cadena Univisión. En declaraciones de Don Francisco, con la transformación de la televisión, el formato de su programa dejó de ser del interés de la televisora.

"Lo entendí y no había nada que defender, si alguien te dice no es no, no más. Te lo puedes llevar a otra parte, pero no creí que fuera oportuno (...) ¿para qué seguir dos o tres años más? Es mejor terminar en gloria y majestad y buscar una nueva cosa. Nos vamos en gloria y majestad, eso es lo mejor, y en eso estamos todos de acuerdo", dijo a Tele13 en 2015.

La cancelación de su icónico show sabatino habría sido el final de una era en la televisión hispana, pues durante cinco décadas, Latinoamérica sintonizó al chileno para ver concursos, sketches y entrevistas. 'Sábado Gigante' logró un récord Guinness como el programa de televisión de variedades más longevo de la historia, con 53 años al aire.