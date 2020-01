Docuserie sobre Jeffrey Epstein recibe luz verde

Se espera que el audiovisual se transmita este verano en Lifetime.

Por: Agencias 03:33 PM / 19/01/2020

Lifetime ha ordenado oficialmente la serie documental de cuatro horas "Sobreviviendo a Jeffrey Epstein”, según informó Variety.

El anuncio se realizó en la gira de prensa de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión el sábado. La serie se anunció originalmente como en desarrollo el verano pasado y se espera que se transmita este verano en Lifetime.

Christopher Mason, colaborador desde hace mucho tiempo en The New York Times, New York Magazine, Town & Country y Architectural Digest, también está vinculado al proyecto. Shura Davidson y Gena McCarthy son los productores ejecutivos de Lifetime.

El canal tuvo éxito anteriormente con una serie similar, "Surviving R. Kelly", que detallaba las acusaciones de abuso sexual y agresión contra el cantante. Posteriormente, Kelly fue acusado de una serie de cargos federales que incluyen pornografía infantil y secuestro.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 y acusado de agredir sexualmente y traficar con numerosas niñas menores de edad. El caso atrajo la atención mundial debido en parte al hecho de que Epstein era conocido por asociarse con numerosas figuras poderosas en Washington DC e internacionalmente.

Epstein murió en su celda en un centro de detención de Nueva York en agosto en un aparente suicidio, aunque muchos han especulado que fue asesinado.

Adam McKay está desarrollando actualmente una serie limitada en HBO sobre Epstein, que se basa en el próximo libro de la periodista de investigación del Miami Herald, Julie K. Brown.