Disney prepara una cinta musical basada en las canciones de Lionel Richie

Por: EFE 05:55 PM / 09/06/2020

Disney está preparando una cinta musical que se basará en las canciones de Lionel Richie, informó este martes 9 de junio la revista Variety.



All Night Long es el título provisional de esta película que, en principio, está pensada para estrenarse en los cines y no directamente en la plataforma de "streaming" Disney+.



Richie estará involucrado en el proyecto como uno de los productores.



Y Pete Chiarelli, que trabajó como guionista en "The Proposal" (2009) y "Crazy Rich Asians" (2018), está ya escribiendo este nuevo proyecto.



Por ahora no hay detalles de la trama de "All Night Long" ni rumores acerca de qué intérpretes podrían estar vinculados a esta película.



Richie es una gran figura del pop que se hizo especialmente famoso en los años 80 gracias a temas como All Night Long, Easy o Endless Love.



El cantante dio sus primeros pasos en el mundo de la música dentro del grupo Commodores.



Sin embargo, sus mayores éxitos le llegarían cuando decidió emprender su carrera en solitario, una época en la que encadenó triunfos y ventas millonarias con discos como Lionel Richie (1982), Can't Slow Down (1983) o Dancing On The Ceiling (1986).



En 1985 compuso junto a Michael Jackson "We Are The World", uno de los singles más exitosos de la historia y un tema benéfico para el que contaron como invitados con estrellas como Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Diana Ross, Bob Dylan o Tina Turner.



Richie tiene cuatro Grammy en su vitrina, incluyendo los premios de canción del año por "We Are The World" y álbum del año por "Can't Slow Down".



Además, la Academia de la Grabación, que organiza anualmente los Grammy, le entregó en 2016 el galardón honorífico Persona del Año como homenaje global a su trayectoria artística.



Su palmarés también incluye un Óscar a la mejor canción por el tema "Say You, Say Me" de la película "White Nights" (1985).



Al margen de su carrera musical, Richie ha aparecido recientemente como uno de los miembros del jurado del concurso televisivo "American Idol".