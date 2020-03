Disney llevará a los cines un documental sobre el final de Los Beatles

El gigante del entretenimiento confirmó de esta manera que finalmente ha adquirido los derechos para distribuir este documental dirigido por Peter Jackson, quien recopiló más de 55 horas de material inédito y 140 de grabaciones de audio.

Por: EFE 05:38 PM / 11/03/2020

Disney confirmó este miércoles 11-M que estrenará mundialmente en cines el documental The Beatles: Get Back, que cuenta con material inédito de la mítica banda británica, su último concierto en directo como grupo y escenas de la grabación de su disco Let It Be.



"Ningún grupo musical ha tenido el impacto que tuvieron los Beatles en el mundo, y 'The Beatles: Get Back' permite conocer de cerca cómo trabajaban estos genios creadores en un momento fundamental de la historia de la música", aseguró Bob Iger, el presidente ejecutivo de The Walt Disney Company, durante el anuncio del proyecto, que coincidió con la junta anual de accionistas de la compañía.



El gigante del entretenimiento confirmó de esta manera que finalmente ha adquirido los derechos para distribuir este documental dirigido por Peter Jackson, quien recopiló más de 55 horas de material inédito y 140 de grabaciones de audio.



El material está tan bien restaurado que "parece que se rodó ayer mismo", afirmó Iger



"The Beatles: Get Back" se estrenará en Estados Unidos y Canadá el 4 de septiembre de 2020, y más adelante se comunicarán otros datos y fechas del lanzamiento de la película a escala mundial.



"Trabajar en este proyecto me ha hecho inmensamente feliz. He tenido el privilegio de ver cómo la mejor banda de todos los tiempos trabajaba, tocaba y creaba obras maestras", aseguró el director Jackson.



El propio Paul McCartney también publicó unas palabras sobre la nueva producción dedicada al grupo del que formó parte.



"Estoy feliz de que Peter haya querido escarbar en nuestros archivos para hacer una película que muestra con total veracidad cómo era una grabación de los Beatles. Me hace revivir el cariño y la amistad que había entre nosotros y me recuerda los maravillosos momentos que pasamos juntos", dijo el músico.



Por su parte, su compañero Ringo Starr afirmó que "hay horas y horas" en las que salen "riendo y tocando música".



"No se parece en nada a la versión que salió en su momento. Creo que esta versión transmitirá la paz y el cariño que había entre nosotros, porque así éramos en realidad".