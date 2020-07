Disney "le puso el ojo" a joven que grabó video casero con efectos visuales

“El mundo va a conocer tu nombre”, le escribió el presidente de Disney a Julian Bass, tras difundir un clip en el que se transforma en varios super héroes.

Por: Redacción web 11:40 AM / 07/07/2020

“Si pudiesen compartir esto las veces suficientes como para que Disney me llame, estaría muy agradecido”, pidió el norteamericano Julian Bass tras la publicación de su último video en la red social TikTok, el 2 de julio.

El llamado podría haber pasado desapercibido como suele pasar con muchos de los videos de las redes sociales, pero el talento de este joven de 20 años no podía dejarse pasar. El video en cuestión, de apenas 20 segundos, muestra a Bass transformándose en tres de sus héroes favoritos: un Jedi, Ben 10 y Spider-Man.

No habían pasado ni 24 horas y ya se había convertido en viral.

Hasta la fecha acumula más de 21 millones de visualizaciones y más de un millón y medio de “me gusta” solo en Twitter. Pero lo más increíble de todo es que su talento ha llegado a Hollywood, con nombres como el director James Gunn (Guardianes de la Galaxia) aplaudiendo su ocurrencia.

Lo mejor de todo, sin embargo, fue que su llamado dio sus frutos: los millones de usuarios que compartieron sus imágenes hicieron que el video llegara nada menos que a Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney, que no dudó en dejarle un comentario esperanzador: “El mundo va a conocer tu nombre”, a lo que Julian no perdió oportunidad de contestar y pedir que fijaran una hora para poder hablar.

“No tenía ni idea que esto iba a ser tan grande”, confesó el joven en declaraciones a The Hollywood Reporter. “Siempre doy el 100% en los videos que hago y normalmente son bien recibidos por mis seguidores, pero nada de este calibre.

De momento, ya hay varios usuarios que piden que el joven de vida a la versión live de Miles Morales en un posible live action de la oscarizada película de animación Spider-Man: Into de Spider-Verse. Parece que desde Sony están más que impresionados, así que quién sabe qué pasará.

“Es una locura, no hay otra forma de definirlo. Toda esta gente a la que siempre he admirado, significa todo para mi y me han inspirado tanto… ¡Y lo de Bob Iger ha sido la guinda del pastel!”, dijo el joven.

Desde The Hollywood Reporter confirman que Disney se ha puesto en contacto con el joven para trabajar juntos en un posible proyecto futuro.