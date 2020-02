Disney festeja las diferencias entre personas en la secuela de "Zombies"

La comedia se estrenará este viernes 14 de febrero en el canal de Disney en EE UU, mientras que en Latinoamérica será estrenada el 13 de marzo.

Por: EFE 01:40 PM / 14/02/2020

Casi exactamente dos años después del estreno de "Zombies", Disney deleita a los más jóvenes con su secuela "Zombies 2", que festeja las diferencias entre las personas con la historia de un colegio de secundaria en el que tienen que convivir humanos, muertos vivientes, y ahora también hombres lobo.



"Toda la película gira en torno a aprender a quererse a sí mismo y aprender a querer a otras personas", cuenta a Efe la actriz Ariel Martin, que interpreta a la "mujer lobo" Wynter, uno de los nuevos personajes que aparecen en la cinta.



La comedia, que se estrena este viernes en el canal Disney en EE.UU. y el próximo 13 de marzo en Latinoamérica, sigue estando repleta de música y bailes con la continuación de la historia de la animadora Addison (Meg Donnelly) y el jugador de fútbol americano Zed (Milo Manheim), que se preparan para el baile de fin de curso del "Seabrook High".



Sin embargo, sus vidas cambian con la llegada inesperada al colegio de un grupo de misteriosos hombres y mujeres lobo, liderados por Willa, Wyatt y Wynter.



Pese a las diferencias, Addison acaba acercándose a estos nuevos habitantes de Seabrook causándole diferencias con Zed.



"Somos raros. No somos los seres humanos que ves todos los días", confiesa Martin, de 9 años, sobre los personajes. Pero "se trata precisamente de aprender a aceptar la diversidad" a través de un proceso personal con el que, señala, también hay que tener paciencia.



"(En Zombies 2) Todos los hombres lobo inician un proceso para conocerse mejor a sí mismos. Unas veces parece que saben quiénes son y otras no tanto. Unas veces se sienten cómodos y otras incómodos. Y eso, para mí, es un reflejo de lo que es la vida", opina la intérprete de raíces cubanas e israelíes.



En concreto, en el caso de su personaje, señala que Wynter en ocasiones "no sabe controlar sus sentimientos" y que a lo largo de toda la película "está aprendiendo cómo no centrarse tanto en lo que piensa la gente de ella".



Además de la celebración de la diversidad y la pluralidad, la película, de poco más de hora y media de duración, proporciona a los jóvenes y adolescentes una forma con la que dejar de lado el día a día momentáneamente.



"La gente a veces se centra demasiado en la realidad de las cosas", dice Martin, conocida también como "Baby Ariel". "Una de las mejores cosas de ser un niño o de ser un adolescente es la habilidad para usar tu mente e ir a lugares cuando tienes los pies sobre la tierra", apunta.



Aunque "Zombies 2" retrata la vida de personajes no humanos, la actriz y cantante, que cuenta con 9,4 millones de seguidores en las redes sociales, señala que el público se va a ver reflejado en ellos.



"Tenemos problemas reales, pero a la vez somos divertidos, la historia es interesante y extravagante. Creo que es muy importante no presionarse demasiado a uno mismo", valora.



Señala, además, que "Zombies 2" no es sólo una película, sino que es un "enorme pedazo de nuestros corazones".



"Todos le hemos puesto mucha pasión y amor en este proyecto, y creo que la gente realmente se va a llevar todo ese amor", apunta.



Junto con Martin, protagonizan la película Milo Manheim, Meg Donnelly, Pearce Joza, Chandler Kinney, Kylee Russel, Trevor Tordjman, Carla Jeffery, James Godfrey y Kingston Foster.