Disney+ se acerca a los 74 millones de suscriptores en su primer aniversario

Ha superado con creces las cifras que registraron otras plataformas digitales en sus primeros 12 meses.

Por: EFE 06:30 AM / 14/11/2020

Disney, que publicó el jueves 12-N los resultados empresariales del cuarto trimestre del año fiscal, anunció que su plataforma digital Disney +, que cumplió un año, cuenta con 73,7 millones de suscriptores desde el pasado 3 de octubre, lo que supone uno de los puntos fuertes del gigante del entretenimiento.



Esta cifra supone un importante aumento desde los 60,5 millones de suscriptores de Disney + que anunciaron el pasado mes de agosto, pero no es la única plataforma propiedad de Disney que ha ganado terreno, puesto que Hulu pasó de 35,5 millones de finales de junio a 36,6 millones.



"El verdadero punto brillante ha sido nuestro negocio directo al consumidor, clave para el futuro de nuestra empresa, y en este aniversario del lanzamiento de Disney+ nos complace informar que, al final del cuarto trimestre, el servicio tenía más de 73 millones de suscriptores de pago, superando con creces nuestras expectativas en solo su primer año", dijo en un comunicado de la empresa el director ejecutivo de Walt Disney, Bob Chapek.



A las cifras de crecimiento de Hulu y Disney + se une las de la plataforma de eventos deportivos Espn Plus, que pasó de 8,5 millones de los que informaron en el último trimestre a los 10,3 millones.



Los ingresos de Disney del negocio directo al consumidor y el sector internacional aumentó un 41 % hasta los 4.900 millones de dólares durante el último trimestre, mientras que los gastos de operaciones cayeron desde los 751 millones hasta los 580 como resultado de la mejora de Hulu y Espn.



"Incluso con la alteración causada por la covid-19, hemos podido gestionar nuestro negocio de manera efectiva a la vez que hemos dado pasos contundentes y deliberados para posicionar nuestra compañía para un mayor crecimiento a largo plazo", agregó Chapek.



En su primer año de vida, Disney + ha superado con creces las cifras que registraron otras plataformas digitales en sus primeros 12 meses. Netflix, por ejemplo, ha tardado cerca de una década en hacerse con sus 195 millones de suscriptores.



Disney + se ha visto impulsada por "The Mandalorian" (la serie derivada de "Star Wars"), el "Black Is King" de Beyoncé o la producción de Broadway llevada a la pantalla "Hamilton", así como la decisión de estrenar la película "Mulan" directamente en la plataforma, saltándose el paso por las salas por la pandemia del coronavirus.



Chapek señaló que la compañía actualizará la información sobre el desarrollo de Disney + el próximo 10 de diciembre, cuando se ha programado una llamada con los inversores de la empresa.