Disfruto cantar balada romántica, pop, blues o boleros: Marcela Cardozo

La joven colombiana presenta el tema Tarde, en el que están presentes sus influencias pop-rock.

Por: Nota de prensa 03:14 PM / 28/01/2020

Con una propuesta enmarcada en el pop urbano que muestra a mujeres empoderadas y dueñas de sus decisiones, la cantante Marcela Cardozo conquista una vez más el mercado musical con un nuevo sencillo llamado Tarde.



Con este material, la joven colombiana se reivindica ante sus fieles seguidores y consolida su estilo en el que también están presentes sus influencias pop-rock.

Con este material en el que también participó el compositor Rafael Simón Meza, la cantautora hace énfasis en su premisa de que las mujeres están teniendo más cabida en lo urbano y en toda la escena musical en general. Por ello, no podía quedarse de brazos cruzados y reforzar con su voz y propuesta este ideal que está poniendo a bailar al mundo entero.

“Tarde es una canción que contiene fusiones muy rítmicas. Llega en un momento de mi carrera en el que quiero demostrar una vez más que estamos en una época en que ya es permitido que una mujer se exprese libremente y sin filtros, abriéndonos más posibilidades para poder interpretar el género urbano”, dijo.



“Haber estudiado música me ayudó a desarrollar mucha versatilidad en mi voz y la posibilidad de disfrutar interpretando diferentes géneros musicales. Además de cantar urbano disfruto cantar una balada romántica, pop, blues o boleros entre otros. Esta versatilidad me ha ayudado a explorar mi voz y a encontrar un sonido propio”, añadió la joven graduada de Berklee College Of Music.

Ahora con “Tarde”, que fue producida por Dj Maff y el grupo isleño La compañía, demuestra su versatilidad que le permitió durante este 2019 realizar un featuring junto con la cantante y compositora Venezolana Itzza Primera con el tema No te conviene.

Sin embargo, Marcela quiso ir más allá con su carrera y luego lanzó su sencillo Lo que pierdes. Ambos trabajos musicales le permitieron seguir explorando y consolidando su carrera en otros países como Venezuela, en los que no descarta presentar muy pronto su show en vivo.