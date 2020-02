Director de “Hair Love” quiere honrar a Kobe en los Oscar

Para Matthew A. Cherry, la muerte de la leyenda de la NBA impulsó su deseo por ganar un Oscar.

Por: AP 08:12 PM / 31/01/2020

Cuando Matthew A. Cherry fue nominado al Oscar, esto era suficientemente bueno, hasta que sucedió la muerte de Kobe Bryant, quien como él fue atleta profesional y estuvo nominado en la misma categoría en 2018.

El director, quien fue jugador de la NFL, compite con “Hair Love” en la categoría de mejor cortometraje animado, en la que ganó Bryant por su emotivo proyecto “Dear Basketball”. El superastro de los Lakers de Los Angeles murió en un accidente de helicóptero el domingo en el que fallecieron otras ocho personas, incluyendo su hija de 13 años, Gianna.

“Hair Love” presenta la tierna historia de un padre afroestadounidense que aprende a peinar a su hija por primera vez. Cherry creó el filme de 6 minutos para destacar a una familia negra en animación, algo que dice que pocas veces se ve en pantalla, además de dar una representación positiva de los niños negros y normalizar el cabello rizado de las personas de raza negra como él mismo.

Cherry colaboró en varios equipos como jugador de fútbol americano, incluyendo los Jaguars de Jacksonville, los Bengals de Cincinnati, los Panters de Carolina y los Ravens de Baltimore.

En una entrevista reciente el director habló con The Associated Press sobre continuar el legado de Bryant en el cine, la importancia de los cortometrajes y lidiar con los estereotipos de un atleta que entra en la industria de los espectáculos.

AP: ¿Cómo te inspiró como cineasta el triunfo de Bryant en los Oscar en 2018?

CHERRY: Simplemente al saber que es posible. A veces creo que la gente habla sobre diversidad e inclusión. Creo que la mejor manera para que eso haga una diferencia es ver a gente que se ve como tú haciendo trabajos que ni siquiera sabías que existían ... realmente nos puso un ejemplo.

AP: ¿Cómo te ha impactado la muerte de Bryant?

CHERRY: Sé que dicen que los premios no importan y todo eso, pero realmente me encantaría ganar, especialmente porque es la misma categoría ... Me encantaría ganar para poder decir su nombre para honrarlo y continuar su legado. Es difícil como atleta tratando de hacer la transición a una carrera diferente. Muy seguido uno se tiene que apegar a los deportes. Le dices a la gente lo que quieres hacer y ellos como que responden lo que sea y te ignoran. Creo que lograrlo a este nivel y estar en la misma categoría que él es toda una locura, realmente quiero representarlo.

AP: ¿Tú y Bryant trabajaron alguna vez juntos?

CHERRY: No, por raro que suene, él nos mandó un mensaje como hace dos semanas cuando fuimos nominados al Oscar. Alguien de (el libro) The Undefeated nos incluyó en un tuit ... y él dijo algo como ‘¡vamos!’, ese fue literalmente su tuit. Tenía ganas de conocerlo en el circuito. Es realmente una tragedia.

AP: ¿Cómo surgió “Hair Love”?

CHERRY: Me topé con videos virales de padres afroestadounidenses que peinaban a sus hijas y las cifras eran una locura. Me preguntaba ¿por qué?, porque cada vez que comparto a una madre y a su hija o a su hijo no les va tan bien. La gente lo veía como una anomalía. Existe esa percepción de que los hombres negros no están involucrados en la vida de sus hijos, mientras que hay estudios que muestran en realidad que son los más involucrados. Pero si miras los medios masivos no lo pensarías así.

AP: ¿Por qué es tan importante que la gente vea “Hair Love”?

CHERRY: Como sabes nuestro cabello es a menudo encasillado. No lo podemos lucir en algunos lugares de trabajo o en ciertas escuelas. Existe la historia sobre ese joven caballero en Houston llamado DeAndre Arnold quien no puede lucir su cabello que se ve (con rastas) como el mío, porque cambiaron una regla. ... queríamos normalizarnos en la experiencia. Era importante para nosotros mostrar a un padre negro joven que tiene tatuajes. Creo que si vieras a alguien como él en la calle asumirías que no es un padre amoroso que peina a su hija. Estamos tratando de cambiar la conversación con un proyecto a la vez.

AP: ¿Qué opinas de la Ley CROWN que ha sido aprobada para prohibir la discriminación contra el cabello natural de la gente de raza negra? (La ley CROWN impide la discriminación por estilos y texturas naturales de cabello. Se aprobó en California, Nueva Jersey y varios gobiernos locales, además de estar siendo considerada en otros estados).

CHERRY: Es un poco irónico porque, ¿por qué se tiene que aprobar una ley para que nosotros podamos llevar nuestro cabello como crece naturalmente fuera de nuestra cabeza? Pero me alegra que estén ocurriendo cambios reales. Espero que este proyecto ayude a poner atención en ello.