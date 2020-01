Diez películas Netflix más esperadas para 2020

Este año llegarán desde aspirantes a una nominación al Oscar como Mank y Hillbilly Elegy, hasta secuelas de comedias románticas.

Por: Agencias 08:00 PM / 11/01/2020

Después de cerrar un gran año, Netflix espera cautivar nuevamente a su audiencia con esperadas producciones originales. Las películas que llegarán a la plataforma este 2020 contarán con más estrellas que nunca y muchas prometen, incluso, colarse entre los nominados al Oscar.

Desde aspirantes a la mejor película como Mank y Hillbilly Elegy, hasta secuelas de comedias románticas muy esperadas como To All the Boys: PS I Still Love You, hay algo para todos en la lista de películas de Netflix 2020.

Las 10 cintas más esperadas para este año son:

Rebecca

Se trata de la adaptación cinematográfica de la famosa novela policial de 1938 de Daphne du Maurier, Rebecca. Ya filmada por Alfred Hitchcock en 1940. Lily James y Armie Hammer serán los protagonistas.

La vieja guardia

La directora Gina Prince-Bythewood tiene el timón en esta adaptación del cómic del mismo nombre. Charlize Theron y Kiki Layne protagonizarán como dos mercenarias inmortales que luchan por mantener a su equipo unido.

A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero

La espera casi ha terminado para la secuela de la popular comedia romántica de Netflix, To All the Boys I'm Loved Before. Noah Centineo y Lana Condor están de regreso, lo que nos trae aún más de la adorable pareja de Lara Jean Song Covey y Peter Kavinsky.

Taylor Swift: Miss Americana

La estrella pop Taylor Swift está obteniendo su propio documental original de Netflix, que se estrenará en la noche de apertura del Festival de Cine de Sundance, el 23 de enero de 2020.

Su último deseo

Dirigida por Dee Rees y basada en un libro de Joan Didion, este thriller político está protagonizado por Anne Hathaway como periodista que cubre las elecciones presidenciales de 1984 en los Estados Unidos.

Hillbilly Elegy

Ron Howard dirige esta adaptación cinematográfica Hillbilly Elegy , en la que el escritor JD Vance relató su historia familiar de Kentucky y la comparó con los problemas sociales en su ciudad natal de Middletown, Ohio. Gabriel Basso interpreta a Vance, mientras que Amy Adams y Glenn Close tienen papeles secundarios.

I'm Thinking of Ending Things

Otra adaptación del libro, esta vez de la novela de 2016 de Iain Reid, I'm Thinking of Ending Things será la primera película de Netflix del cineasta Charlie Kaufman. La historia es un drama de terror y suspenso sobre un viaje por carretera que salió terriblemente mal, y el elenco incluye a Jesse Plemons, Jessie Buckley, David Thewlis yToni Collette.

El stand de los besos 2

Joey King, Joel Courtney y Jacob Elordi están de vuelta en esta secuela de The Kissing Booth.

Mank

La cinta trata sobre el guionista de Hollywood Herman J. Mankiewicz, quien peleó con el director Orson Welles por haber el crédito de haber escrito Citizen Kane , ampliamente considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos. Gary Oldman interpretará el papel titular.

El ejército de los muertos

Es la próxima película de zombies dirigida por Zack Snyder de Justice League y protagonizada por Dave Bautista de Guardians of the Galaxy.

Otras cintas imperdibles son Eurovisión, Fuera del fuego y A Fall From Grace.