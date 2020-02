Diez famosos que dejaron a sus hijos sin herencia

Algunos lo hicieron para darle la mejor educación posible, y otros porque estaban hartos del mal comportamiento de sus hijos.

Muy a menudo envidiamos a los niños de las celebridades: desde su infancia gozan de la fama y la fortuna de sus padres ricos y famosos. Pero no todos los famosos quieren dejar una herencia fabulosa a sus hijos y muchos otros ya han anunciado que su fortuna irá a la caridad.

¿Por qué las estrellas y los empresarios toman esas decisiones?

Bill Gates

El fundador de Microsoft --uno de los hombres más ricos del mundo-- ha decidido donar gran parte de su fortuna a la beneficencia para dar una valiosa lección de vida a sus hijos Jennifer, Rory y Phoebe, y que comprendan el verdadero valor del dinero.

Ashton Kutcher y Mila Kunis

"No vamos a dejarles nada de dinero. Cuando se acerque el momento, donaremos todo lo que tenemos a causas benéficas", confirmó el protagonista de 'Dos hombres y medio' y ex de Demi Moore.

Jackie Chan

Después de que su hijo tuviera que cumplir una condena de seis meses en prisión por consumo de drogas, el actor asiático de películas de acción decidió desheredarlo por completo para donar todo su dinero a la caridad.

Diego Maradona

Gianinna y Dalma Maradona también fueron retiradas del testamento de su padre. Las chicas son fruto de su relación con Claudia Villafañe, con quien mantuvo una batalla legal.

Julio Iglesias

Al parecer la relación padre e hijo no pasaba por su mejor momento desde que Enrique Iglesias pegó el salto a la fama sin consultar a su progenitor, algo que molestó mucho al cantante madrileño, que tiene una fortuna de millones de dólares por su larga trayectoria artística.

Michael Bloomberg

El precandidato a la Casa Blanca y fundador de la compañía de información financiera Bloomberg firmó el “Juramento de donación” y planea transferir toda su fortuna a la caridad. Son 34 mil millones de dólares legados a organizaciones sin fines de lucro en el campo de la salud, la educación, la ciencia y otros.

Warren Buffett

Este empresario estadounidense --considerado uno de los más grandes inversores en el mundo-- solo dejará el 1% de su fortuna a sus hijos para que no pierdan la ilusión de hacer algo en la vida por sí mismos.

Andrew Lloyd Webber

Ninguno de sus cinco herederos recibirá su abultada fortuna. El capital de este productor musical --ganador de premios Tony, Grammy, Óscar, Emmy y Globo de Oro-- asciende a 1.200 millones de dólares.

Simon Cowell

El directivo de Sony Music y creador de los concursos The X Factor y Got Talent no cree en la costumbre de heredar dinero de una generación a otra. “Tu legado tiene que ser dar a la gente muchas oportunidades. Si les das tu tiempo y les enseñas, será una gran herencia”, dice.

Gene Simmons

Los 300 millones de dólares que ganó el músico de Kiss serán transferidos casi por completo a organizaciones sin fines de lucro; tal decisión ayudará a sus hijos a aprender a “volar” por su propia cuenta y a seguir su propio camino.