Diego Luna aborda temas espinosos en Pan y Circo, su nueva serie por Amazon

El actor mexicano reúne a políticos, expertos y líderes de opinión para debatir sobre migración, racismo, corrupción y la pandemia.

Por: AFP 02:04 PM / 09/08/2020

En una constante búsqueda por ampliar su activismo social, la estrella mexicana del cine Diego Luna se estrenó con un proyecto televisivo en el que reúne a políticos, expertos y líderes de opinión para cuestionar la realidad.

Migración, racismo, corrupción y la pandemia de la covid-19 son algunas de las temáticas discutidas por los invitados de la serie Pan y Circo, en la que Luna funge como moderador y que arranca este viernes en Amazon Prime Video.

"Desviar la atención hacia los temas que me preocupan, y ocupan, que quiero cuestionar y sobre los que deseo participar en una reflexión colectiva, es una responsabilidad que viene junto con los reflectores", dijo a la AFP el actor de la saga de Star Wars Rogue One.

Hugo López-Gatell, responsable de la estrategia mexicana contra el coronavirus, su colega y amigo Gael García Bernal y el expresidente colombiano y premio nobel de paz Juan Manuel Santos son algunas voces que el actor reunió en este proyecto al que llama "ejercicio ciudadano".

"Esta conversación ya sucede en otras mesas, simplemente nosotros la traemos a la nuestra para que se amplifique el debate. Entonces por ahí va el esfuerzo (...), reflexionando cada vez más y cuestionando la realidad en la que vivimos", señaló por videollamada el artista de 40 años.

Momento de reflexión

Luna se ha sumado a múltiples causas como la ayuda a los damnificados del terremoto que azotó el centro de México en 2017.

En 2018 fundó El Día Después, una plataforma que agrupa a numerosas organizaciones y movimientos sociales en México.

"Lo que he hecho en mi carrera y lo que me ha pasado profesionalmente, hoy me permite hacer este tipo de proyectos, mucho más libres, y que se salen de lo que la gente estaría esperando que un actor haga", destacó.

Entre los invitados al programa, que se desarrolla mientras degustan platos cocinados por reconocidos chefs mexicanos, también destaca el cantante de la banda de rock Café Tacvba, Rubén Albarrán, la científica mexicana Julia Carabias y la ministra del interior de México, Olga Sánchez-Cordero.

La pandemia comenzó su propagación en México a finales de febrero, durante las grabaciones de "Pan y Circo", por lo que Luna consideró esencial dedicar un episodio para discutir sobre los desafíos que plantea esta crisis a la sociedad mexicana.

"La covid-19 (...) es como un lente que vino a poner en foco quiénes somos y a confrontarnos con nosotros mismos (...) Más nos vale utilizar este momento para reflexionar y decir en qué podemos mejorar", sostuvo.

Luna obtuvo fama internacional por su protagónico en el filme de 2001 "Y tu mamá también", dirigido por el ganador del Oscar Alfonso Cuarón, y donde comparte créditos con García Bernal. Es además director y productor de filmes como "César Chávez" y "Mr. Pig".