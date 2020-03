"Despacito" marcó un antes y un después en la carrera y vida de Luis Fonsi

La canción está "dedicada a Puerto Rico". Contó con la participación de Daddy Yankee y la ex-Miss Universo 2006 Zuleyka Rivera.

Por: EFE 08:45 AM / 12/03/2020

El cantante puertorriqueño, Luis Fonsi, dijo este miércoles a EFE que el éxito mundial de "Despacito", lanzado en diciembre de 2016 y en el que colabora Daddy Yankee, sin duda marcó un "antes y un después" en su carrera y en su vida.



"'Despacito' marca un antes y un después en mi carrera, en mi vida, en mi música y mi composición", afirmó este miércoles Fonsi tras obsequiar instrumentos musicales a estudiantes de la Escuela Especializada de Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini, de Yauco.



La canción, de acuerdo con Fonsi, está "dedicada a Puerto Rico" y por ello fue que incluyó en la composición la frase puertorriqueña "ay bendito", los acordes del cuatro puertorriqueño, la colaboración de Daddy Yankee, la ex-Miss Universo 2006 Zuleyka Rivera y el vídeo fue dirigido por el boricua Carlos Pérez.



"Los cuentos son muchos y las razones son muchas. Que esta locura, sueño e idea que nació en el sofá de mi casa y que se haya convertido en la canción latina más escuchada y que represente un lugar, una bandera, que diga Puerto Rico, que cuando la gente en otro lado del mundo escuchan 'Despacito' y lo asocian con Puerto Rico, es algo que me llena de amor y orgullo", enfatizó.



"Despacito", en la que también participó la panameña Erika Ender en la parte de la composición, se lanzó el 7 de diciembre de 2016.

Tras la presentación, se publicó el vídeo musical, dirigido por Pérez, de la empresa Elastic People, y grabado en la barriada popular La Perla, en el Viejo San Juan, y en el icónico bar La Factoría, en la Calle San Sebastián, en la zona turística sanjuanera.



Desde entonces, el vídeo musical es el más visto en la historia de la plataforma de vídeos YouTube con más de 6.600 millones de visitas.



El vídeo, de igual manera, fue el primero en la historia en alcanzar las más de 5.000 millones de visitas en YouTube y fue el más visto en 45 países, entre ellos, España, México, Alemania, Grecia, Portugal y Argentina.



Igualmente, ostenta más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify y se mantuvo en lo más alto de la lista Hot 100 de Billboard por 49 semanas consecutivas, además de que la canción se ha situado en primer lugar en al menos 89 países.



"Sorprendido, halagado, agradecido. Fue una canción que todos creíamos en ella y sabíamos que había algo especial desde el primer momento de grabar la guitarra", destacó Fonsi sobre el éxito mundial de la canción y del nacimiento del tema.



"Al principio, al tocarlo sonaba más como una cumbia, al estilo Juanes. Pero sabiendo en mi cabeza que a nivel de producción iba a tener esa mezcla del nuevo pop - melódicamente es pop pero rítmicamente es urbano- pero de la manera en que se hizo todas las estrellas se alinearon de una manera muy interesante", abundó.



Fonsi resaltó, a su vez, la colaboración de Daddy Yankee, "le dio una fuerza increíble a la canción y la mezcla de su voz con su energía con mi estilo más melódico, se dio de una manera perfecta, y la reacción de las redes con noticias de lugares donde música mi música o en español no había sonado, nos sorprendió a todos".





"Todavía es algo que no me deja de sorprender. Aún la canto como si fuera el primer día. No me deja de emocionar ese cuatro puertorriqueño. Ha sido algo bonito para nosotros, para Puerto Rico, pues la canción la asocian con Puerto Rico y eso me enorgullece y para mi carrera fue bien importante", puntualizó.



Y como regalo y homenaje, una de las bandas de la Escuela Especializada de Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini, de Yauco, y su director, Mikie Rivera, interpretaron este miércoles "Despacito" en versión salsa.



"Contento de escuchar a los jóvenes e interpretar una de mis canciones versión salsa. Es impresionante el talento que hay en esta isla. se me infla el pecho de orgullo y más que hayan elegido una canción mía. Es un privilegio poder escuchar a jóvenes que lo tienen claro: que la música es su meta, su sueño, su vida y hoy lo vimos esta tarde", añadió Fonsi.



La Escuela Especializada de Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini se compone de entre los grados de sexto a duodécimo, y se divide en cuatro recintos: Música, Teatro, Artes Visuales y Danza.



No obstante, desde enero pasado la escuela no ha reabierto desde que temblores de magnitud 5,8 y 6,4 sacudieron el sur de la isla los pasados 6 y 7 de enero, respectivamente, y dejaron cientos de casas destruidas y a miles de familias refugiadas.



Por ello, Fonsi entregó este miércoles -mediante la Fundación Cultural Latin Grammy y el Fondo Ford Motor Company- instrumentos musicales valorados en 20.000 dólares a la escuela.



La entrega de los instrumentos incluyeron varios de percusión y de viento (saxofón y flauta), así como amplificadores.