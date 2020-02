Demi Lovato presentará un programa de entrevistas a famosos y expertos

"Siempre me he considerado alguien que habla honestamente sobre los problemas que enfrenta mi generación ", dijo Lovato en un comunicado remitido a medios de comunicación especializados.

Por: EFE 09:00 AM / 07/02/2020

Después de su regreso a los escenarios en los premios Grammy y la pasada Super Bowl, Demi Lovato estrenará nuevo trabajo como presentadora de un programa de televisión en el que entrevistará a famosos y expertos en diferentes temas.



Con el título "Pillow Talk", que en español se traduce como "conversaciones con la almohada", la cantante conducirá un espacio en la futura plataforma de "streaming" Quibi, centrada en contenido de breve duración para consumir en dispositivos móviles.



El show, anunciado este viernes 7 de febrero por la compañía y en el que Lovato también figura como productora, presentará conversaciones entre la estrella y otros invitados sobre diferentes temas como identidad de género, redes sociales, bienestar, sexualidad o el concepto de belleza.



"Siempre me he considerado alguien que habla honestamente sobre los problemas que enfrenta mi generación ", dijo Lovato en un comunicado remitido a medios de comunicación especializados.



"Estamos entusiasmados de llevar esas conversaciones francas a un foro público, donde las personas puedan tener la oportunidad de identificarse con los temas y los invitados, al tiempo que crear un espacio para la risa y el aprendizaje", explicó.



En principio la compañía ha pedido un total de 10 episodios que podrán ampliarse.



Demi Lovato regresó hace unas semanas a los escenarios en los Grammy tras la crisis de ansiedad que experimentó por una sobredosis en 2018, con una actuación que puso en pie al auditorio donde se reunieron las principales estrellas de la música actual.



Además, acaba de estrenar el tema "Anyone", que escribió antes de su hospitalización, y hace unos días fue la encargada de cantar el himno de Estados Unidos en la 54 Super Bowl, uno de los eventos con más audiencia del país.



Quibi es una futura plataforma de "streaming" pensada para dispositivos móviles, con contenidos de corta duración, que se lanzará en abril de 2020.



Entre otros formatos, su catálogo contará con una serie de la actriz británica Sophie Turner, que alcanzó la fama interpretando a Sansa Stark en "Game of Thrones" y ahora protagonizará junto al estadounidense Corey Hawkins "Survive".



Las estrellas Jennifer López, Kristen Bell, Tracy Morgan y Alex Rodríguez, entre otros, participarán en la serie "Thanks a Million", un formato de telerrealidad que repartirá un millón de dólares.