Demi Lovato confirma que ya no es amiga de Selena Gómez

Por: EFE 07:15 AM / 15/04/2020

Aunque todos compartieron los mismos inicios como estrellas de Disney, Demi Lovato confirmó por primera vez que no mantiene su amistad con Selena Gómez ni los tres integrantes de los Jonas Brothres, con los que protagonizó "Camp Rock" (2008).



"Cuando uno crece junto a alguien, siempre vas a sentir amor por ellos. Pero ya no soy su amiga", respondió Lovato sobre su relación con Gómez en una entrevista publicada el martes 14-A por la revista Harper's Bazaar.



Curiosamente, la propia Gómez dedicó una publicación en su Instagram a Lovato, cuando esta regresó a los escenarios con una actuación en la gala de los Grammy del pasado enero, que calificó de "bella, inspiradora y merecida".



Sobre esa dedicatoria, Lovato evitó opinar.



"La publicación se sintió... -se detuvo-. Siempre la querré y deseo a todo el mundo nada más que lo mejor."



Lovato y Gómez coincidieron por primera vez en 2002, en las grabaciones de la serie "Barney and Friends".



Posteriormente, las dos protagonizaron una amistad mediática al tiempo que desarrollaron proyectos paralelos para Disney Channel como "Wizards of Waverly Place" y "Sonny With Chance".



Por su parte, la colaboración más famosa de Lovato fue la que desarrolló junto a los Jonas Brothers en varias películas de la franquicia "Camp Rock", que desde su estreno en 2008 cosechó éxito internacional y catapultó las carreras musicales de ambos.



Consultada por si mantenía contacto con los tres hermanos que integran la banda, Lovato respondió en la entrevista negando con un movimiento de cabeza, a pesar de que fue novia de uno de ellos, Joe Jonas.



Sin embargo, puntualizó que si se lleva con Miley Cyrus.



"Me hablo con Miley Cyrus, ella es increíble y la quiero hasta la muerte. Siempre, siempre lo haré", aseguró.



"Pero creo que es la única de aquella época con la que aún mantengo el contacto", matizó.



Al tiempo que Gómez, Lovato y los Jonas Brothers iniciaban sus carreras en Disney Chanel, entre 2005 y 2010, Cyrus triunfaba ya como estrella internacional gracias a su papel de Hannah Montana para la misma factoría.



Tras el fin de la serie, Cyrus dio un controvertido giro a su carrera, empañado por provocaciones y polémicas, con el que desprendió de la imagen "estrella Disney" que la acompañó varios años.



Lovato, tras cerrar la etapa Disney, tuvo que hacer un parón en su carrera porque, entre otros problemas, ingresó en una clínica de rehabilitación por sobredosis de la que ya está recuperada y ha regresado a la vida pública.



Asimismo, Gómez ha vivido etapas de depresión, ansiedad y una operación por la enfermedad del lupus que padece que la obligó a alejarse de los escenarios.