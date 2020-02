"Definitivamente" de Daddy Yankee y más lanzamientos musicales de la semana

Noel Schajris regresa a su trabajo como solista después de su maratónica gira con Camila y Sin Bandera.

Estos son los lanzamientos musicales, discos y conciertos más importantes de esta semana en América:



1.- "Definitivamente" de Daddy Yankee y Sech



Los dos artistas sorprendieron esta semana al lanzar una colaboración secreta en audio y video. La canción fue escrita por Raymond Ayala (Daddy Yankee) y Carlos Isaías Morales (Sech), producida por NeKxum y Ovy y mezclada por Francisco Saldaña (Luny).



El video musical oficial de "Definitivamente" fue filmado en la ciudad de Miami y dirigido por Marlon Peña ("Con Calma" y "Que Tire Pa'Lante").



2.- Pedro Capó, Carlos Rivera y Becky G



Un trío explosivo: los reconocidos cantantes estrenaron "Perdiendo la cabeza", una fresca fusión de las guitarras mexicanas, los ritmos urbanos y los toques del Caribe.



"La presencia de Becky & Pedro era muy importante porque nos conocemos y quería estar rodeado de amigos", dijo Rivera, quien se ve alegre en el video junto a un Capó vestido de mariachi tratando de conquistar a la talentosa Becky G.



3.- Abraham Mateo lanza "No Encuentro Palabras"



Esta es una interesante colaboración con el artista colombiano Manuel Turizo. La canción es romántica, con una mezcla de ritmos urbanos y latinos con influencia europea y un sonido juvenil.



El productor del tema es Carlos Cossio AKA "KZO BEAT", mientras que el video musical se rodó en Madrid bajo la dirección de Mike Ho de Cinema Giants.



4.- Fonseca y Silvestre Dangond hacen homenaje en "Cartagena"



Los dos íconos colombianos unieron sus voces esta semana por primera vez en "Cartagena", una canción en honor de la ciudad caribeña y escrita por los artistas Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Yoel Henríquez.



5.- Tommy Torres vuelve "Como antes"



El cantautor puertorriqueño lanzó al mercado "Como antes", una fusión del pop melódico que lo caracteriza con ritmos urbanos.



"Me gustan mucho los contrastes y 'Como Antes' está llena de ellos: las cuerdas sinfónicas y el ritmo del dembow, la honestidad de la letra y la fantasía de los efectos electrónicos, la actualidad de la melodía y la armonía de los 80. Hace tiempo no me divertía tanto en el estudio", dijo el artista al hablar sobre la canción.



6.- La caballota Ivy Queen vuelve a lo romántico



Una de las principales exponentes del género urbano presentó a sus fans la segunda canción romántica de todo su repertorio de casi dos décadas. "Un baile más" es parte del próximo disco de la cantautora urbana puertorriqueña y el primer sencillo de este año.



7.- "Qué estamos haciendo" de Schajris



Este nuevo tema representa el retorno de Noel Schajris a su trabajo como solista, después de su maratónica gira con Camila y Sin Bandera. El tema de desamor recuerda a los blues de los años 90.



8.- Lo nuevo Mau y Ricky



Los dos hermanos venezolanos, hijos del también cantante Ricardo Montaner, colaboraron con el productor Ovy On The Drums en "Sigo Buscándote". El sencillo alegre y urbano es la primera producción propia del artista que está detrás de algunos de los éxitos de Paulo Londra, Mike Bahia y Karol G.



9.- Tainy y su cita del rap



El productor puertorriqueño logró reunir por primera vez a la rapera argentina Cazzu, el rapero jamaicano Sean Paul y el rapero dominicano Mozart en una colaboración inesperada e inédita en su tema "Lento" que fue presentada esta semana.



10.- Plasencia + Georger



La cantante peruana Yahaira Plasencia y el muy premiado músico y productor Sergio Georger regresan con "Cobarde", que sigue la misma fusión de salsa y percusión urbana que presentaron en el primer sencillo "Y le dije no".



11.- El dueto puertorriqueño Domino Saints estrenó "Body"



Se trata de un tema parte de su disco Island Kings y un abrebocas de lo que será su presentación este sábado en las festividades del Super Bowl y la gira que comienzan el próximo fin de semana.



12.- El "Taxi" que quiere repetir el "Mamarre"



Mariah, la princesa de Miami, y el irreverente artista líder del "mamarre", Guaynaa, se sumaron en "TAXI", una canción atrevida y sexy escrita por los cantantes junto con Nicole Zignago, Galeynn, Lucry, Suena y Joel Iglesias y producido por Joel Iglesias.



13.- Llane y su segundo sencillo como solista



El cantante de pop urbano colombiano presentó "Amor bailando", su segundo sencillo tras su era como integrante Piso 21, que mantiene el lenguaje romántico y fresco que lo caracteriza.



En la música en inglés se destacan:



-"Anyone" es el primer sencillo de Demi Lovato, después de su sobredosis en agosto de 2017. Se trata de una emotiva balada que estrenó el domingo pasado en el escenario de los Grammy.



-Dua Lipa lanzó "Physical", el segundo sencillo de su nuevo disco cuyo nombre ha anunciado como "Future Nostalgia".



-"Momentary Bliss" es la colaboración de Gorillaz, Slowthai y Slaves.



-Louis Tomlinson era el único de los miembros de One Direction que no había sacado un disco como solista, hasta esta semana cuando sacó “Walls”, su primer álbum.