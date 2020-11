De las tablas al escenario online: Danzaluz impulsa Festival de Danza Inclusiva Fiodi

Los países participantes son Alemania, Argentina, Australia, Azerbaiyán, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Indonesia, Inglaterra, Líbano, Perú, Singapur, Estados Unidos y Venezuela.

Por: Rosa Silva, especial 05:36 PM / 09/11/2020

Las transmisiones en vivo son el escenario y los likes los aplausos. Bajo este contexto, y superando todo obstáculo generado por la pandemia del covid-19, inició el Festival Internacional Online de Danza Inclusiva (Fiodi) con el propósito de mostrar el talento dancístico de los artistas con discapacidades de más de 17 países.

Dirigido por el Departamento de Danza de la Dirección de Cultura de LUZ (Danzaluz) y el Colectivo Idiomas, Arte y Cultura (Ciac), el pasado 1 de noviembre arrancó este festival con piezas que demuestran la diversidad y talento en el arte del baile a escala internacional.

El Fiodi ya cuenta con varias presentaciones disponibles en los canales e Youtube y Vimeo de Danzaluz y, hasta el 30 de noviembre, se podrán disfrutar de las propuestas que los participantes traen a través de estrenos en las plataformas abiertas para todo el público.

El artista sordo Deynis Luque, director de la compañía de danza Danzaluz y quien encabeza el festival, señaló que la idea surgió con la intención de demostrarle al público los aportes que los bailarines con discapacidades son capaces de ofrecer como profesionales de las artes.

“Ser sordo aporta, ser ciego aporta, tener movilidad diversa aporta, ese es el tema. Aportamos desde nuestra realidad y fortalecemos una danza inclusiva que verdaderamente nos representa”, indicó

En este sentido, el jefe del Departamento de Danza de LUZ y productor del Fiodi, Gilberto Rincón, detalló que este evento ha logrado transformar la perspectiva del público para entender que los participantes son artistas capaces de brindar espectáculos de alta factura y de calidad.

“Esa es la intención del Fiodi, visibilizar a esos artistas que, en cada uno de sus países se encuentran trabajando. Quisimos reunirlos en una programación internacional que se transmitiera para sensibilizar a los espectadores con ese valioso esfuerzo que hacen superando barreras”, afirmó.

Aseguró que gran parte del público ha dejado atrás la visión “lastimosa” hacia los artistas con habilidades mixtas, para entender que son capaces de apreciar el profesionalismo de las expresiones dancísticas presentadas en este evento.

“Mucho público venezolano ha empezado a tener una mirada distinta hacia el artista con discapacidad y se ha dado cuenta que ha logrado llegar a escenarios a nivel profesional. No es una mirada lastimosa, porque son artistas profesionales que llegan a niveles de interpretación tan altos, que son capaces de hacerte erizar la piel, llorar, emocionar, reír; de modo que la perspectiva está cambiando”, enfatizó.

Los países participantes son Alemania, Argentina, Australia, Azerbaiyán, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Indonesia, Inglaterra, Líbano, Perú, Singapur, Estados Unidos y Venezuela.

Los bailarines de cada una de estas naciones han dicho presente en esta reunión artística, para brindar espectáculos que contribuyan con experiencias inclusivas y la plena aceptación de las diferencias.

Arte contra todo pronóstico

La necesidad de crear, bailar y hacer cultura no se detuvo ni un minuto, desde el inicio de la pandemia del covid-19 los integrantes de Danzaluz y el Ciac iniciaron una búsqueda de alternativas para impulsar la danza.

“Cómo organizadores, sin duda alguna, ha sido un gran esfuerzo. El Fiodi nace desde la situación que desencadenó la pandemia”, dijo Rincón.

Explicó que el confinamiento los obligó, como agrupaciones artísticas, a reinventarse y adaptarse a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo entero.

“Desde Danzaluz y desde el Ciac llevábamos a cabo una conexión y extensión universitaria para trabajar, pero la pandemia nos mantenía a cada quien en casa y con mínimos recursos. De ahí surgieron los cuestionamientos: ¿Cómo conectarnos con el arte y cómo bridarle a la humanidad un momento para mirar qué hay más allá de nosotros como seres?”, detalló el bailarín y coreógrafo contemporáneo.

A partir de las conexiones de Deynis Luque como artista sordo se sentaron las bases para crear un festival que impulsara el arte inclusivo junto a personas con discapacidad.

“Estuvimos evaluando y decidimos comenzar a trabajar con los artistas sordos, con quienes él tiene conexión y, con ellos tuvimos un piso para comenzar a organizar el Fiodi”, especificó.

Como organizadores, Danzaluz y el Ciac, esperan que siga llegando público a este encuentro online para así, continuar transformando las perspectivas hacia el arte inclusivo.

Próximas presentaciones

Jueves 12/11 - 2:00 pm (VEN):

“Terra tempo” - Danzaluz (Venezuela)

Viernes 13/11 - 11:00 am y 8:00 pm (VEN):

“Step” – Danceability Azerbaijan (Azerbaiyán)

Sábado 14/11 - 2:00 pm y 8:00 pm (VEN):

“Olhares dos sapatos” – Danca Sem Fronteiras (Brasil)

Domingo 15/11 - 11:00 am (VEN):

“Mother Tongue” – Pierre Geagea (Líbano)

Domingo 15/11 - 5:00 pm (VEN):

“Ain’t No Time To Be Fancy” – ListenWith Your Eyes Dance Troupe (Estados Unidos)