¡De infarto! Aracely Arámbula dio la bienvenida al año nuevo al natural

La actriz mexicana encendió las redes con una impactante foto en la que aparece desnuda.

Por: Agencias 10:16 AM / 05/01/2021

La actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula encendió las redes sociales con una impactante foto de año nuevo en la que aparece desnuda.

“Por un 2021 lleno de salud, abundancia y bienestar mi Arafamilia bella”, comenzó su mensaje en su IG @aracelyarambula.

Con una imagen en blanco y negro, la expareja de Luis Miguel -con quien tuvo dos hijos- mostró el esplendor de su belleza y consiguió más de 245.800 'me gusta' en Instagram, así como miles de comentarios de admiración.

“Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza”, escribió la mexicana.

Pidió a sus seguidores que no se olvidaran “que cada segundo de vida es un regalo” que los verdaderamente valientes toman con alegría de forma diaria.