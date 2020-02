De Pitt a “1917”, qué esperar en los Oscar

Los Oscar ya están aquí.

Por: AP 10:22 PM / 09/02/2020

Después de la temporada de premios más corta en décadas, la 92a edición anual de los Premios de la Academia comenzará el domingo por la noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La alfombra roja se está desplegando dos o tres semanas antes de lo habitual en un intento por refrescar una ceremonia y potencialmente aumentar las calificaciones.

El cronograma truncado ha puesto a dieta a la temporada de los Oscar normalmente hinchada (el programa del domingo también será, por segundo año consecutivo, sin anfitriones) y envió a los miembros de la academia de cine a luchar para terminar de ver películas, no es una tarea fácil en un año con un algunas epopeyas de tres horas como "The Irishman" y "Once Upon a Time ... in Hollywood".

Escenas de "Little Women", Érase una vez ... en Hollywood, "" Ford v. Ferrari "," Parásito "," Joker "y" 1917.



Apropiadamente para una carrera rápida, una película sobre una carrera loca ha llegado a lo más alto. Después de ganar casi todos los premios de precursores importantes, "1917" de Sam Mendes, sobre un par de soldados británicos enviados con un mensaje urgente para entregar a través del territorio enemigo recientemente ocupado, es el favorito para la mejor película. Gracias a su deslumbramiento técnico, es probable que el "1917" de un solo disparo continuo también obtenga la mayor cantidad de premios el domingo, incluso sin ninguna nominación en funciones.



Aunque Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt y Laura Dern parecen ser bloqueos casi seguros en las categorías de actuación, todavía existe el potencial de un trastorno histórico. Momentum ha apoyado el thriller surcoreano de Bong Joon Ho, "Parasite", y algunos creen que tiene la oportunidad de convertirse en la primera película en idioma no inglés en ganar la mejor película .

Tal victoria sería un momento decisivo para los Premios de la Academia, que durante mucho tiempo se han contentado con relegar las películas internacionales a su propia categoría. Pero en un esfuerzo por diversificar su membresía mayoritariamente blanca y masculina, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha inducido a más miembros en el extranjero en los últimos años. Y casi nadie tiene malas palabras para decir acerca de la sátira de clase "Parasite", la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes del año pasado y la primera película en idioma extranjero en ganar los máximos honores de los Screen Actors Guild Awards. .

El pre-show oficial comenzará a las 6:30 pm EST en ABC. Entre los presentadores en los que se apoyará la academia en ausencia de un anfitrión están Tom Hanks, Maya Rudolph, Spike Lee, Julia Louis-Dreyfus, Chris Rock, Timothée Chalamet, Will Ferrell, Diane Keaton y Kelly Marie Tran.

La ceremonia se realizará pocos días después de la muerte de Kirk Douglas , una de las últimas estrellas sobrevivientes de la edad de oro de Hollywood. Se espera que Kobe Bryant, ganador del Oscar 2018 por el corto "Dear Basketball", se incluya en el segmento In Memoriam de la ceremonia.

ABC y la academia esperarán que un campo de nominados ampliamente visto, incluido el "Joker", que recauda $ 1 mil millones, y gane 11 premios principales, ayudará a la audiencia. El programa del año pasado obtuvo 29,6 millones de espectadores, un aumento del 12%.

Una foto combinada de las estrellas programadas para presentarse en los Oscar.



Los Oscar de este año se producen en medio de una revisión de transmisión en todo Hollywood. Apresurándose por ponerse al día con Netflix y Amazon, la mayoría de los principales estudios se están preparando o ya han lanzado sus propios servicios de transmisión, al igual que los nuevos participantes como Apple. Netflix llega a los Oscar con 24 nominaciones principales gracias a "The Irishman", "Marriage Story", "The Two Popes" y al probable mejor documental ganador, "American Factory".

Pero a pesar de gastar mucho durante la temporada de premios , Netflix puede irse a casa con solo unos pocos premios. El streamer todavía está buscando su primera victoria en la mejor película después de que la "Roma" de Alfonso Cuaron apareciera tímida el año pasado.

En cambio, los favoritos de los Oscar de este año son principalmente películas lanzadas ampliamente en los cines. También presentan predominantemente personajes masculinos y provienen de directores masculinos.

Después de un año en el que las mujeres obtuvieron ganancias significativas detrás de la cámara , ninguna directora fue nominada a mejor directora. Las categorías de actuación también son las menos diversas, ya que las consecuencias de #OscarsSoWhite empujaron a la academia a rehacer su membresía. Cynthia Erivo ("Harriet") es el único actor de color nominado. Esos resultados, que han sido un tema en los discursos durante la temporada de premios, contrastan con la investigación que sugiere que las películas más populares protagonizan a más personas de color que nunca.

La venta de boletos cayó alrededor del 4% el año pasado a pesar del récord de $ 13 mil millones de Walt Disney Co. en la taquilla mundial. Disney, que adquirió 20th Century Fox la primavera pasada, representó un abrumador 38% de las ventas de boletos nacionales. Y sin embargo, Disney, además de ser propietario de la red en la que se transmiten los Oscar, probablemente desempeñará un papel menor en los Premios de la Academia. El estudio puede ganar la mejor película animada con "Toy Story 4" y posiblemente la mejor edición para la película de Fox "Ford v Ferrari".

Y mientras los candidatos demócratas compiten por la presidencia y los votos todavía se cuentan en Iowa, el ex presidente Barack Obama bien podría obtener otra victoria. La primera película de su compañía de producción y la de Michelle Obama, "American Factory", es la favorita para ganar el mejor documental.