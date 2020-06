David Guillod, productor de Hollywood, acusado de 11 delitos sexuales

El diario Los Ángeles Times informó este lunes 22-J que los delitos se produjeron supuestamente en tres ocasiones, contra tres mujeres diferentes, en 2012, 2014 y 2015.

Por: EFE 05:35 PM / 22/06/2020

El productor de Hollywood David Guillod, con créditos en el reciente estreno de Netflix Extraction, será juzgado por 11 cargos de delitos sexuales que incluyen asalto y violación a tres mujeres diferentes.



Según una investigación de la Fiscalía del Condado de Santa Bárbara -al norte de Los Ángeles (EE UU)-, Guillod podría ser culpable de hasta once cargos, entre los que figuran secuestro, felonía, abuso sexual, violación y violación de una víctima drogada sin su consentimiento.



El diario Los Ángeles Times informó este lunes 22-J que los delitos se produjeron supuestamente en tres ocasiones, contra tres mujeres diferentes, en 2012, 2014 y 2015.



La actriz de "Ted" (2012), Jessica Barth, acusó al productor de drogarla en una cena en 2012 y luego agredirla sexualmente.



Según su testimonio, llevó el incidente a la policía de Los Ángeles pero recibió amenazas por parte del equipo de Guillod, quien dimitió de un cargo directivo en la compañía Primal Wave Entertainment.



Por su parte, la denuncia referente a 2014 fue interpuesta por una empleada de una agencia de representación que asegura que fue violada durante un viaje y posteriormente se le ofreció un pago de 60.000 dólares y un acuerdo de confidencialidad antes de abandonar la empresa.



La tercera demanda proviene de otra mujer de Santa Bárbara, añadió Los Ángeles Times.



Por su parte, el equipo de abogados del productor negó las acusaciones en un comunicado remitido a The Hollywood Reporter.



"La unificación de los casos presentados a través de la oficina del fiscal de Santa Bárbara nos parece sospechosa. Una cantidad abrumadora de evidencia se ha recopilado en el transcurso de esta investigación que disputa estos cargos", afirmó el abogado Philip Cohen.



Además de la cinta de acción Extraction, donde trabajó como productor ejecutivo, Guillod tuvo ese mismo puesto en Atomic Blonde (2017), The Intruder (2019) y April Flowers.