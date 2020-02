David Bisbal regresa a EE UU con un pie en el pasado y otro en el futuro

El astro español lanzará el 7-F su nuevo disco 'En tus planes' --en formato de vinilo-- donde fusiona la rumba flamenca con toques latinoamericanos.

Por: EFE 08:44 AM / 03/02/2020

El cantante español David Bisbal regresó a EE UU por primera vez después del nacimiento de su segundo hijo y del lanzamiento de su nuevo disco 'En tus planes' con un pie en el pasado y otro en el futuro.



El pasado viene vestido de negro y a ritmo de esa fusión de rumba flamenca con toques latinoamericanos que lo convirtió en uno de los artistas musicales españoles más exitosos. Y el presente es la versión en vinilo de "En tus planes", algo que, según dijo a Efe en Miami, le hace "muchísima ilusión".



"Es un regalo que vamos a hacer. Es un regalo de colección que me ha pedido mucha gente", indicó el artista.



"Ya (incluso) el CD se ha convertido en un objeto musical de colección. Y también me da mucho gusto volver a ese formato de vinilo, que tanta alegría le dio al mundo", añadió.



El vinilo saldrá a la venta el 7 de febrero y, aunque Bisbal no lo expresó abiertamente, le agrada que la fecha esté tan cercana al día de San Valentín, pues es el que más satisfacción le ha dado hacer y el que sabe que disfrutará "al máximo" al llevarlo al escenario.



Allí, frente a lo que espera sean miles y miles de personas, está su futuro, con una gira "totalmente novedosa" para la que ya ha anunciado las primeras fechas en España, Francia y México.

Ganas de volver



"También iremos a muchas ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. Tengo muchas ganas de volver", adelantó el artista, que en estos momentos está desarrollando cómo será la puesta en escena.



"Es un show completamente diferente a lo que he hecho hasta ahora", dijo Bisbal, con casi ya dos décadas dedicado profesionalmente a la música.



"Todo lo hemos trabajado desde cero. El diseño, las pantallas son nuevas, el arte digital, el repertorio", detalló.



Bisbal aprovechó las horas de hotel en su viaje a México y Miami para tomar decisiones importantes al respecto y dijo, asimismo, tener en cuenta la opinión de su seguidores en las redes sociales en cuanto a las canciones que incluirá en los conciertos, tanto de las nuevas como de las viejas.



"Estoy disfrutando mucho este proceso", confesó.



La gira "En tus planes" arranca el 15 de mayo en Barcelona (España) y lo llevará por todo el continente americano en conciertos con los que, una vez más, estará "defendiendo la música latina".



"Es lo que más me gusta hacer y donde me siento como pez en el agua", afirmó.



Pudo experimentar un poco durante un concierto privado el jueves 30-E en Miami, en el que cantó algunos de sus temas más conocidos, presentó el álbum y recibió un disco de platino y otro de oro por sus ventas.

Feliz con una venezolana



Esa misma sensación se la da su vida familiar. Está casado con la modelo venezolana Rosanna Zanetti desde el verano de 2018 y en abril de 2019 nació Matteo, su primer hijo juntos y quien lo hizo padre de dos (su hija mayor, Ella, es de su matrimonio anterior).



"Tengo una familia extraordinaria", afirmó Bisbal, a quien se le hincha el pecho al decir que está "en el mejor momento" de su vida.



Gran parte de esa afirmación viene acompañada de lo cómodo que se siente en su relación con Zanetti, a la que define como "una verdadera compañera" que le da "fuerza".



Y también ha alcanzado un punto en el que "por fin" ha aprendido a organizarse bien, para mantener el equilibro entre el trabajo y la familia.



"(Las giras) son muy fuertes, se viaja, se trabaja mucho, pero ahora estamos organizando los viajes de tal manera que se puede estar pendiente de varios países, sin dejar a un lado mi rol como papá", indicó.



Eso no significa que se resienta de los viajes, ya que es la parcela que más disfruta Bisbal de su profesión.



"Es una suerte poder compartir con toda mi gente mi trabajo. Viajar a tantos países, donde conozco a gente fantástica, aprendo de su cultura maravillosa y puedo mostrar esa felicidad que vivo sobre el escenario", señaló.



Bisbal no descarta dar sorpresas durante sus conciertos, con participaciones de los artistas con los que ha hecho sus más recientes colaboraciones como los colombianos Greeicy y Sebastián Yatra.



Y también señaló que el público no debería sorprenderse si pronto saca nuevos temas que no están en su último disco y acompañando a otros artistas.