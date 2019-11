Daniela Alvarado: Me siento plena y feliz

Agencias

La actriz Daniela Alvarado celebra, con sus seguidores en Instagram, sus 8 meses de operación para bajar de peso y posteó una fotografía en traje de baño.

Escribió: "Hace 8 meses de mi operación, y aún recuerdo el miedo que sentía en ese momento, pensaba en tantas cosas, no sabía si era o no el paso correcto, y hoy puedo decir con todo seguridad que lo haría un millón de veces más. No solo porque ahora esté delgada, sino porque mi salud es increíble, mis niveles están normales y ya no tengo problemas hormonales o de azúcar, llevo una vida sana, sin alcohol, ni carnes, y sin cigarrillo de hace casi 3 años, como más sano y lo aprecio con el alma".



Más adelante señala: " (...) esta soy yo, me falta hacer ejercicio, ya sé, no me regañen, aunque después después de ver a JLo en su más reciente película estoy bastante motivada, en fin, me estoy portando bien, pero lo más importante es que después de muchos años me siento plena y feliz".