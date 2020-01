Dani Franco, la colombo-venezolana que pisa fuerte en Broadway

A su paso por Bogotá, Franco dijo a Efe sentirse "orgullosa, pero aún con mucho camino por recorrer".

Por: EFE 02:11 PM / 27/01/2020

La colombo-venezolana Dani Franco se prepara para la temporada de "As you like it" en Broadway, tras participar en "¿Mamá, eres Feliz?", el corto sobre una familia cubana que ha sido seleccionado en varios festivales de Estados Unidos.



A su paso por Bogotá, Franco dijo a Efe sentirse "orgullosa, pero aún con mucho camino por recorrer", pese a contar ya, a sus 23 años, con un amplio portafolio de trabajo en las tablas y el cine de Estados Unidos.



RETO EN EL CINE



Su más reciente filme, "¿Mamá, eres feliz?", un cortometraje en español que retrata el impacto de la violencia generacional, marcó un desafío en su emergente carrera, al interpretar a Eulalia Junior, una niña de 13 años con poliomielitis.



El corto, del neoyorquino Elías Acevedo, explora en 15 minutos la cultura de una familia latina de los años ochenta en Estados Unidos, abordando elementos como el castigo y la culpa religiosa.



"Eulalia es una niña cubana con poliomielitis, que llega a Estados Unidos y vive con su madre y su abuela en un matriarcado. Es un personaje marcado por violencia del entorno y por su enfermedad", explicó Franco.



Para la intérprete, el principal reto fue sacar al personaje de su rol de víctima y "crear una niña fuerte, con sentido del humor, humana".



"Y también en lo físico disfruté mucho investigando para reflejar al máximo las dificultades para caminar, por ejemplo", aseguró la actriz sobre su rol en este corto, que fue seleccionado en 2019 para el Festival de Cine de las Américas y en el Cityvisions, de Nueva York.



CAMINO A BROADWAY



Su llegada a Broadway fue precedida por una formación de tres años en la Casa del Teatro Nacional, en Bogotá, tras lo cual obtuvo una beca del Conservatorio de Arte Dramático de Nueva York.



"Irme de Colombia me ayudó mucho a crecer y confiar en mí. Si tú no confías, mucha gente te va a decir que no sirves, en los castings no te dicen 'sí' todo el tiempo. Al contrario, va a ser rechazo, tras rechazo, un 'no, no, no'", afirmó Franco al subrayar la importancia de la "constancia, la disciplina, el trabajo y también de cultivar contactos".



Ese proceso le ayudó a llegar a los escenarios de Nueva York, donde participó en obras como "Fucked Up Fairytales", y finalmente se vinculó a "The Frog & Peach Theatre", con la que debutó en "Twelfth night" en 2019 y este año presentará "As you like it" como la más joven y única latina de esa compañía.



En "As you like it", considerada una de las comedias más maduras de Shakespeare, Franco dará vida a "Audrey", una campesina poco agraciada y no particularmente brillante que está en busca del amor.



"Creo que al principio podrá parecerle boba a la audiencia, pero en realidad es perspicaz, ella sabe qué quiere y al final le dará la vuelta a todo", aseveró la actriz, quien busca concretar otros proyectos de cine para el verano.



Mientras tanto, ha incursionado también en el "stand up comedy", para el que se atrevió a escribir material después de sentirse "empapada de la cultura neoyorquina".