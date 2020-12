Cristian Castro quiere cantar con Daddy Yankee, Maluma o Julieta Venegas

El cantante mexicano ofrecerá un concierto el próximo 27-D en el que repasará sus éxitos, presentará sus nuevas canciones y honrará a sus admirados José José y Juan Gabriel.

Por: EFE 01:00 PM / 12/12/2020

El cantante mexicano Cristian Castro se encuentra enérgico y con ganas de que termine la crisis del coronavirus para crear un "discazo", al asegurar en conferencia de prensa que le encantaría colaborar con artistas como Daddy Yankee, Maluma o Julieta Venegas.







"Me gustaría cantar con Daddy Yankee, con Yandel, con Bad Bunny o Maluma porque son gente muy vitalizada. Voy a tratar de hacer muchos 'featurings' (colaboraciones)", indicó el hijo de la actriz Verónica Castro.







"Es la tendencia ahora, me gustan mucho todos los ritmos que hay ahora y se unen perfectamente a lo que yo hago, no me parece un cambio tan drástico", añadió el pasado jueves 10-D.







Sobre el trabajo de su compatriota Venegas, dijo que cayó "en un trance magnético muy lindo", y alabó su discreción y "enigma", por lo que le encantaría cantar y lograr una gran "expresividad" junto a ella.







El cantante de icónicos temas como Azul o Lloviendo estrellas ofrecerá un concierto el próximo 27 de diciembre en el que repasará sus éxitos, presentará sus nuevas canciones -entre las que se encuentra una que coquetea con el género urbano- y honrará a sus admirados José José y Juan Gabriel.







Ambos artistas, fallecidos en 2019 y 2016 respectivamente, son grandes referentes para Castro, quien ya les dedicó varios homenajes e incluso discos, y explicó que siempre es buen momento para celebrar su música.







"Vi crecer y triunfar a estos cantantes. Yo me quiero mimetizar con ellos, quiero ser parte de su estela y ojalá pueda lograr una estela tan grande y tan bonita como ellos", dijo.







Para él es importante que los artistas jóvenes y baladistas miren hacia ídolos como ellos, que en el caso de Castro le ayudaron a reafirmar que estaba en el buen camino por encontrarse dentro de un género que, aunque no pasa por sus mejores momentos, "siempre va a revivir".







Y otro de los ídolos que se convirtió en amigo de Castro fue Diego Armando Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre causando gran conmoción en todo el planeta y no solo a los más futboleros.







"Diego Armando fue a varios de mis shows y pude ver a una persona maravillosa, muy cálida y muy dulce. Me invitó a su programa de televisión y fue maravillosa la experiencia, la mejor experiencia de mi vida poder estar con una leyenda tan fuerte", dijo el cantante emocionado.







En una ocasión cantaron juntos "Azul" y contó que en una ocasión incluso fue a verlo a Italia con su madre Verónica Castro, por lo que aunque insistió que aunque las personas de ambientes como los suyos pueden tener "tambaleos", lo importante es "quedarse con lo mejor de Maradona".







Y como a Maradona, Castro perdió a su padre, Manuel "El Loco" Valdés el pasado 28 de agosto y a la que fue la persona que más amó en la vida, dijo, su abuela Socorro Castro, el pasado 24 de abril.







Es por esto y por las dificultades que atraviesa el mundo debido a la covid-19 que el artista se ha sentido triste y preocupado, pero aseguró que guarda toda la energía y ganas acumuladas este año para hacer un "disco infalible y contundente".