Cristian Castro despedirá el 2020 con un concierto virtual

El cantante mexicano Cristian Castro ofrecerá el 26 de diciembre un concierto de manera virtual y hará un recorrido por todo su repertorio. La cuarentena del coronavirus abrió muchas ventanas para que los artistas estén en contacto con su público… y eso precisamente es lo que está haciendo Cristian Castro que alista su concierto navideño vía streaming.

Entonará clásicos como Por amarte así, Nunca voy a olvidarte, Vuélveme a querer, Lloviendo estrellas, Lloran las rosas, Es mejor así, Mi vida sin tu amor y Azul, de su extensa trayectoria musical.

Netflix inicia el 2021 con estrenos

Parece que el año 2021 empezará con el pie derecho. Pues desde el día uno, Netflix ofrece películas y series de estreno para mantenernos entretenidos y a salvo en nuestros hogares, pues la contingencia aún sigue y aunque el 2020 está por terminar es muy probable que sigamos así por varios meses más. No cabe duda que la promesa de 2021 es sumamente esperanzadora y es que el ver el fin de la pandemia es el sueño de millones de personas y por supuesto las expectativas son altas.

Esto es lo que trae Netiflix para el nuevo año: El 1 de enero estrena “Monarca” en su segunda temporada, el 5 de enero, ¡Nailed It! México, en su temporada 3, para el día 8 de enero, Lupin III: El Primero Inside the world's Toughest Prisions, el 20 de enero, Madre solo hay dos. Y continúan los estrenos pues adelantó que para el 22 de enero llega Destino: la saga Winx, y siguen las series: Queen of the south, temporada 4, Dawson's Creek, entre otras a estrenarse.

Oscar Moncada canta “Amor, amor” en honor a José José

Triunfar es una decisión de vida y cuando se fusionan talento, disciplina y pasión se convierte en una certeza. Oscar Moncada, quien luego de un largo y fructífero periplo por Latinoamérica decidió asentarse en México para concretar sus proyectos musicales, ahora cierra el año con broche de oro, al realizar una versión del clásico Amor, amor, y así rendir tributo al gran cantante mexicano José José y también agradecer públicamente a ese país por el apoyo que le ha brindado. Enaltecer a los autores de las piezas que interpreta es un firme propósito de Moncada, por ello es pertinente reconocer el gran talento del compositor español Rafael Pérez Botija, autor de Amor, amor y de otros temas que llevaron a la fama al Príncipe de la Canción.

Mario Vannucci te invita a celebrar la llegada de la Navidad

El célebre astrólogo Mario Vannucci hará un evento en la ciudad de Miami para celebrar la llegada del espíritu de la Navidad, la noche más larga del año con predicciones, rituales, deseos y un gran espectáculo musical. El espectáculo lleva por nombre El tránsito del amor y será el venidero martes 22 de diciembre .

Vannucci realizará junto al público la carta de petición de deseos y se obsequiará papelería de color naranja para entrar en sintonía con la prosperidad infinita, recibir la bendición del arcángel Uriel y disfrutar de un show musical con canciones navideñas y del recuerdo, donde el astrólogo hispano más importante de la televisión americana compartirá su visión y pronóstico sobre los tipos de relaciones sentimentales, haciendo un paseo por un repertorio musical de colección.

Gala virtual del premio Tocando La Fama será en enero

El premio de la Fundación Tocando La Fama ya se encuentra en su recta final. La gala por razones de la pandemia, y haciendo caso a las recomendaciones de bioseguridad, se hará de manera virtual, desde la cuenta de Instagram del premio Tocando la Fama.

El galardón fue creado el 26 de abril del 2013 y su objetivo principal es brindar una mano amiga a los niños con cáncer en Venezuela. La gala se hará el venidero 20 de enero desde la ciudad de Medellín, Colombia, donde se encuentra su creador, Christian Lisboa. Entre los nominados en las distintas categorías están Oscar D’León, Maite Delgado, el astrólogo Gustavo Rodríguez, Mirla Castellanos, Las Payasitas Ni Fu Ni Fa de Venezuela, J Balvin y Marjorie de Sousa, entre otros. Será una gala para compartir enaltecer y premiar en talento y sobre todo par

Lenín Torres enseña a “Saber vivir”

“Actualmente muchas personas se preocupan por el mundo y sobre los lugares que ocupan en él, estamos en la búsqueda constante de la felicidad...Y a menudo nos rodeamos de cosas que se acercan a este concepto: títulos, trabajos, propiedades, negocios, familia...Y sin embargo nuestra voz interior sigue susurrándonos”, dice el venezolano Lenín Torres acerca de su libro Saber vivir.

Este texto es solo una muestra de las otras 3 publicaciones que describen el desarrollo emocional. Ellos son Organizaciones inteligentes: cómo desarrollarlas, El despertar de tu consciencia y Enemigos en una relación de pareja.